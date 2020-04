Etats-Unis : une présentatrice de Fox News compare le respect du confinement à de «l'esclavage volontaire»

De «l'esclavage volontaire». Voilà avec quoi Tomi Lahren, une présentatrice américaine de la chaîne conservatrice Fox News, a comparé le respect du confinement mis en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Elle a finalement supprimé son tweet dans la foulée.

Fervente défenseure de la fin de la quarantaine, à l'instar de Donald Trump, Tomi Lahren, qui officie sur la chaîne préférée du président américain, soutient publiquement les manifestations anti-confinement survenues ces derniers jours aux Etats-Unis. Et ne cesse sur les réseaux sociaux d'appeler à la fin du confinement - imposé dans la plupart des Etats américains - et au redémarrage de l'économie, utilisant le hashtag #ReopenAmerica («rouvrir l'Amérique») et comparant même les mesures de restriction au «communisme».

It’s time for this trial of communism to expire. #ReopenAmerica — Tomi Lahren (@TomiLahren) April 24, 2020

Mais ce lundi 27 avril, la célèbre présentatrice de 27 ans est allée encore plus loin. «La conformité commence à ressembler beaucoup à de l'esclavage volontaire #ReopenAmerica», a-t-elle tweeté, sous-entendant que les Américains devraient tous se rebeller contre le confinement.

Un écho aux tweets de Donald Trump il y a dix jours, appelant à «libérer» trois Etats (le Minnesota, le Michigan et la Virginie) gouvernés par des démocrates et ayant ordonné à leurs habitants de rester chez eux.

Tomi Lahren a finalement supprimé son message un peu plus tard, sans aucune explication. Ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa diatribe contre les partisans du confinement, les accusant de «diaboliser les Américains qui veulent simplement rouvrir leurs entreprises et retourner au travail».

Un isolement qui a été prolongé dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidemie aux Etats-Unis (plus de 17.000 morts dans la Big Apple, sur un total de plus de 56.000 dans tout le pays), jusqu'au 15 mai, tandis que certains autres Etats commencent déjà à rouvrir leurs commerces et restaurants, comme la Géorgie ou le Tennessee.