Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 28 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête sur les deux policiers percutés à colombes

Le Parquet national antiterroriste a annoncé se saisir de l’enquête sur les deux policiers percutés volontairement à Colombes ce lundi. Le suspect, un homme de 29 ans, aurait prêté allégeance à Daesh. Un couteau et une lettre d’allégeance ont été retrouvés dans sa voiture, une BMW noire. Dans sa lettre, l'individus explique vouloir se lancer «à corps perdu dans la bataille pour imposer la charia sur l'ensemble de la terre.»

Le parquet a ouvert une enquête pour «tentative d’assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteur terroriste criminelle.» Le suspect est toujours en garde à vue. Les deux policiers percutés sont toujours à l'hôpital et souffrent de plusieurs fractures aux jambes, mais leurs vies ne sont pas en danger.

hillary clinton annonce son soutien à joe biden pour l'élection présidentielle

Hillary Clinton avait déjà rélévé sur les réseaux sociaux être «l’invitée surprise» d’une table ronde par visioconférence avec Joe Biden. Les médias américains s'attendaient donc à ce qu'elle lui apporte son soutien. Hillary Clinton a effectivement annoncé pendant la conférence soutenir le candidat démocrate de 77 ans pour la course à la présidentielle.

«Je veux ajouter ma voix à tous ceux qui vous soutiennent pour devenir notre président», a-t-elle déclaré. Elle en a profité pour lancer une pique à son ancien rival Donald Trump, actuellement à la Maison en blanche : «pensez à ce que cela ferait si nous avions un vrai président et pas juste quelqu'un qui en joue un à la télévision.»

Joe Biden ne sera quant à lui désigné officiellement candidat que lors de la convention du parti parti, qui aura lieu au mois d'août.

syrie : plus de 30 morts dans un attentat au camion-citerne piégé

Au moins 30 personnes sont décédées dans un attentat au camion-citerne à Afrine, dans le nord de la Syrie, une zone tenue par les forces turques. Une bombe avait été placée sur un camion transportant du carburant, et a explosé sur un marché, tuant ainsi des civils et des combattants et faisant une quarantaine de blessés, dont certains dans un état critique.

Cette attaque, la plus meurtrière depuis plusieurs mois, n’a pas été revendiquée. Le ministère de la Défense turc attribue quant à lui la responsabilité de cette attaque à l’Unité de protection des peuples (YPG), une milice kurde qualifiée de groupe terroriste par la Turquie.