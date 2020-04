Vidéo : une femme africaine enceinte refoulée d'un hôpital en Chine ?

Via une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un couple d'Africains affirme avoir été refoulé d'un hôpital de Guangzhou (ou Canton), en Chine, en raison de leur origine. La femme, enceinte, n'aurait ainsi pas pu voir un médecin en dépit de son état.

La vidéo, d'une durée de quarante-cinq secondes à peine, ne permet pas d'établir clairement ce qu'il s'est passé et sa véracité n'a pas non plus pu être établie de façon indépendante.

Mais dans un contexte où le nombre d'Africains se disant avoir été victimes de discrimination et d'arrestations abusives ces derniers jours à Canton, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, ne cesse d'augmenter, au point que le département d'Etat aux Etats-Unis a même conseillé aux Afro-Américains d'éviter la ville, les images n'en soulèvent pas moins beaucoup de questions.

Interdits d'entrer dans deux hôpitaux de la ville

D'après les informations disponibles, communiquées notamment via le média en ligne International Business Times, la femme enceinte se plaignait de douleurs à l'estomac et souhaitait voir un médecin, mais sur la vidéo on voit que l'infirmière d'accueil demande au couple de patienter dehors, et ne les laisse donc pas entrer à l'intérieur du bâtiment.

Le mari, qui commente les images, affirme qu'ils ont déjà été refoulés d'un autre hôpital, avant de se rendre dans celui-ci, et cela parce qu'ils sont Africains (On ne connaît pas exactement leur pays d'origine, NDLR).

Mise en ligne, la vidéo a aussitôt soulevé un tollé ainsi qu'une avalanche de commentaires empreints de colère au sein de la communauté africaine.

Vague de commentaires indignés

Elle a trouvé une caisse de résonnance particulière alors que, depuis la mi-avril, plusieurs ressortissants africains affirment avoir été expulsés de leurs logements et s’être vus refusés l’accès à des hôtels dans la ville de Canton.

Des actes de discrimination qui se sont déroulés après que cinq Nigérians testés positifs au nouveau coronavirus se sont échappés de leur quarantaine.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications se sont indignées de ces actes de racisme et certaines ont diffusé des vidéos affirmant montrer des attaques menées contre les Noirs.

Mais plusieurs d'entre elles se sont avérées trompeuses, comme l'a d'ailleurs expliqué «Factuel», la cellule de vérification d'informations et de faits de l'Agence France-Presse.