En Italie, des chefs de la mafia sortent de prison grâce à la crise sanitaire

Francesco Bonura, de la Cosa Nostra, Vincenzo Iannazzo, de la Ndrangheta, ou encore Pasquale Zagaria, du clan Casalesi, branche de la Camora. Outre leur profil de pontes de la mafia, ces trois Italiens ont un point commun : ils ont été libérés de prison et assignés à résidence, en profitant de mesures anti-coronavirus.

Le gouvernement italien a en effet décidé de permettre la sortie des détenus condamnés à moins de dix-huit mois de prison. Mais aussi de ceux atteints par certaines pathologies ou s’ils ont plus de 70 ans. Des critères que remplissent ces chefs mafieux : Zagaria a été récemment opéré d’une tumeur et l’hôpital où il fait habituellement ses visites de contrôle a été transformé en unité Covid-19, Bonura a 78 ans et est atteint d’un cancer, Iannazzo sui un traitement antirejet après une greffe.

Le problème est que ces hommes, tous condamnés à au moins quatorze ans de prison pour leur rôle dans leurs organisations mafieuses respectives, étaient sous le coup de mesures d’isolement particulières, afin de les empêcher d’entrer en contact avec d’anciens partenaires criminels. Une précaution rendue impossible à faire respecter depuis qu’ils sont chez eux.

«C’est fou, c’est un manque de respect pour les victimes de la mafia», a réagi Matteo Salvini, ancien ministre de l’Intérieur et dirigeant de la Ligue. «Ils sont un danger parce qu’ils peuvent transmettre des stratégies criminelles. S’ils sont dehors, c’est que quelque chose ne tourne pas rond », assure de son côté le substitut du procureur de Naples, Catello Marseca, célèbre pour sa lutte contre le clan Casalesi.

éviter que tous les mafieux en profitent

Logiquement embarrassé, le ministère de la Justice s’est réfugié derrière l’indépendance des juges, en indiquant qu’il s’agissait de leurs décisions, prises de façon autonome et qui ne peuvent pas être attribuées au gouvernement.

Mais en attendant de trouver une solution à ce problème complexe (les magistrats estiment qu’il ne leur a été demandé de ne juger que le risque pour la santé du détenu, sans se baser sur son profil), le plus important est d’empêcher d’autres dirigeants mafieux de profiter de la faille pour sortir de prison. L’un d’entre eux, Raffaele Cutolo, 79 ans, fondateur de la Nuova Camorra Organizzata et condamné quatre fois à la perpétuité, a ainsi fait à son tour la demande de rentrer chez lui.