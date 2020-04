Graphique : quels pays comptent le plus grand nombre de morts du coronavirus par habitant ?

Les Etats-Unis sont désormais, de très loin, le pays de la planète comptant le plus de morts du coronavirus, avec plus de 58.000 décès. Un chiffre impressionnant, mais qui s'explique en partie par sa démographie (près de 330 millions d'habitants). Si l'on regarde la mortalité due au Covid-19 par rapport à la population, les Etats-Unis sont surpassés par plusieurs pays.

En premier lieu desquels la Belgique. Avec ses 7.501 décès pour 11,5 millions d'habitants, le Plat pays est l'Etat du monde affichant la plus forte mortalité due au coronavirus par rapport à sa population (65,5 décès pour 100.000 habitants). Il devance dans ce funeste classement l'Espagne (51,7 morts pour 100.000 habitants), l'Italie (45,9) et le Royaume-Uni (39,2).

La France arrive juste derrière, avec 35,9 décès pour 100.000 personnes. Puis viennent les Pays-Bas (27,3) et la Suède (24,1). Même l'Irlande, avec seulement 1.159 décès pour 4,9 millions d'habitants (soit 23,6 morts pour 100.000 personnes), ainsi que la Suisse (19,9 morts pour 100.000 personnes), devancent les Etats-Unis (17,9 décès pour 100.000 habitants).

En retirant le biais démographique, on se rend donc compte que les Etats-Unis sont relativement moins touchés par le coronavirus que de nombreux pays européens. Idem pour les autres Etats très peuplés figurant parmi la liste des pays les plus endeuillés : l'Allemagne (6.374 morts pour 83 millions d'habitants) ne déplore «que» 7,7 décès dus au Covid-19 pour 100.000 personnes, l'Iran (5.957 morts pour 82 millions d'habitants) étant dans les mêmes eaux (7,3 morts pour 100.000 personnes). Quant à la Chine (4.643 morts), avec son 1,4 milliard d'habitants, elle compte seulement 0,3 décès pour 100.000 personnes.

Des comptages de décès différents

Même si ces chiffres permettent d'avoir une analyse plus fine de la situation épidémique dans chaque pays, ils doivent être comparés avec prudence. En effet, si la Belgique compte le plus de décès imputés au coronavirus par habitant, c'est en partie parce que les autorités sanitaires comptabilisent dans leur bilan les morts - à l'hôpital et en maisons de retraite - suspectées d'être liées au coronavirus, sans que cela ait été nécessairement prouvé par un test.

A l'inverse, en Espagne, tous les décès dus au Covid-19 dans les maisons de retraite sont loin d'être enregistrés. Seules les personnes ayant été testées positives au coronavirus figurent en effet dans le bilan, ce qui exclut des milliers de morts. Rien que dans la région de Madrid, 5.688 décès de personnes âgées sont «attribuables» au virus selon les autorités locales, soit cinq fois plus que le décompte officiel (1.054 morts).

En France, les décès dans les Ehpad sont recensés depuis le 2 avril, en plus de ceux en milieu hospitalier. Mais des médecins jugent que le bilan reste incomplet, puisqu'il ne prend pas en compte les morts à domicile. Enfin, certains pays sont accusés de minimiser délibérément leur nombre de victimes du Covid-19, en particulier la Chine, berceau de la pandémie. Les milliers d'urnes funéraires livrées fin mars à Wuhan, où est apparu le virus en décembre dernier, ont semé le doute, et ont amené certains observateurs à estimer à environ 40.000 le nombre de morts du coronavirus rien qu'à Wuhan, soit dix fois plus que le bilan officiel (près de 4.000 décès).