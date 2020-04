Kim Jong-un réfugié dans une villa de luxe, suggèrent des images satellite

De nouvelles images satellites publiées mardi 28 avril alimentent les suspicions selon lesquelles le dirigeant nord-coréen serait localisé dans sa villa à Wonsan.

Les images publiées par le site web de surveillance de la Corée du Nord NK Pro montrent des mouvements de bateaux de luxe souvent utilisés par Kim Jong-Un et son entourage, rapporte Reuters. Selon les experts, ces images fournissent des indications supplémentaires sur la présence du dirigeant nord-coréen dans la station balnéaire de l'Est du pays.

En effet, des images satellites parues la semaine dernière laissaient déjà penser que Kim Jong-Un pourrait se trouver sur la côte est de la Corée du Nord. Elles montraient un train garé dans une gare réservée à la famille Kim, affirme le site américain de référence 38North.

De plus, le conseiller spécial à la sécurité nationale du président sud-coréen, Moon Jae-In, a indiqué que le leader nord-coréen séjournerait à Wonsan depuis le 13 avril, rapporte l'AFP.

Des responsables de la Corée du Sud et des Etats-Unis affirment qu'il est plausible que Kim y séjourne afin d'éviter une exposition au Covid-19. Cependant, ils auraient prévenu que les informations sur l'endroit où se trouve le dirigeant et sur son état de santé sont des secrets bien gardés et qu'il est difficile d'obtenir des informations fiables en Corée du Nord.

«L'une de ses maisons préférées»

Selon Michael Madden, expert en leadership de la Corée du Nord au Stimson Center, un groupe de réfléxion basé aux Etats-Unis qui vise à renforcer la paix et la sécurité internationale, Kim disposerait d'au moins treize habitations dans le pays. Elles seraient toutes pensées pour pouvoir servir de quartier général au dirigeant, mais cette villa serait «l'une de ses maisons préférées».

Pour cause, Wonsan est l'un des complexes les plus grands et les mieux équipés. De plus, il a un emplacement utile qui lui permet de se rendre facilement dans d'autres zones le long de la côte ou de revenir rapidement à Pyongyang dans son train privé ou le long d'une route réservée à sa famille et aux hauts fonctionnaires, explique Michael Madden à Reuters.

Cette villa aurait également une portée symbolique, puisque certains experts pensent que c'est le lieu de naissance de Kim Jong-un. Et c'est là que Kim II Sung, qui a aidé à fonder la Corée du Nord, a débarqué pour la première fois avec les troupes soviétiques pour prendre le contrôle du pays.