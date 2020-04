Le sang de Tom Hanks et de son épouse utilisé pour la recherche sur le Covid-19

Il est réputé pour être «l'acteur le plus sympa d'Hollywood». Guéri du coronavirus avec son épouse Rita Wilson, l'acteur américain Tom Hanks a annoncé que le couple donnait à présent son sang afin de participer à la recherche sur le Covid-19 dans l'espoir de trouver un vaccin.

L'acteur de 63 ans, oscarisé à deux reprises et coup sur coup en 1994 et 1995 pour ses rôles dans Philadelphia et Forrest Gump, a fait cette annonce récemment alors qu'il était interviewé sur NPR, la radio publique américaine.

Invité de l'émission «Wait, wait... don't tell me» («Attendez, attendez... ne me dîtes rien», en français), le 18 avril dernier, il était interrogé sur son expérience de la maladie et sur sa convalescence.

Des anticorps pouvant être assez puissants

Lors de l'entretien, la star hollywoodienne a indiqué que son épouse et lui avaient développé des anticorps supposés assez puissants, pouvant être utilisés pour la recherche.

«La question était désormais, et maintenant ? Qu’allons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ? Et en fait nous avons été contactés alors même que allions proposer de donner notre sang de nous-mêmes. Nous avons donc dit aux médecins : ‘Vous voulez des échantillons de notre sang ? Pas de problème, peut-on également vous donner du plasma ?», a déclaré Tom Hanks au micro de l'animateur Peter Sagal.

«Nous donnons notre sang à des établissements de santé qui travaillent sur ce que j'aime appeler un 'Hank-ccine' (contraction de Hanks et vaccin, NDLR)», a-t-il ajouté, non sans humour.

Bientôt un «Hank-ccine» ?

Ce à quoi l'animateur Peter Sagal a répondu : «Il ne pourrait y avoir de meilleure fin à cette catastrophe internationale que si le remède s'avérait être le sang de Tom Hanks».

Au cours de l'interview, l'acteur se confie également sur son épouse, Rita, qui, dit-il a «traversé une période plus difficile» que lui.

«Elle a eu une fièvre bien plus forte que la mienne ainsi que d'autres symptômes. Rita a perdu pendant plusieurs jours le goût et l'odorat. Elle n'avait aucun plaisir à manger pendant trois semaines. Elle était si nauséeuse, qu'elle rampait du lit à la salle de bains et cela a duré un certain temps», a-t-il précisé.

Dans une Amérique où le dirigeant du pays, Donald Trump, est un habitué des déclarations à l'emporte-pièces sur tous les sujets, dont le coronavirus, et où des mouvements conservateurs militent de façon acharnée contre les restrictions en vigueur, Tom Hanks et son épouse, ayant vécu le Covid-19 de l'intérieur, n'ont cessé d'alerter.

Le couple a ainsi multiplié les prises de parole pour exhorter les Américains à ne pas prendre à la légère le SARS-CoV-2 et sur la nécessité de rester confiné, tout en rappelant les gestes barrières.