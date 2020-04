Repousser l'élection présidentielle ? Malgré les accusations, Donald Trump assure ne pas l'envisager

Et si Donald Trump considérait qu'il fallait repousser l'élection présidentielle à cause du coronavirus ? Pour Joe Biden, cela ne fait aucun doute, le président en exercice le fera pour rester plus longtemps au pouvoir. Cependant, les institutions américaines ne sont pas les plus flexibles et ce scénario semble peu probable.

Pour y parvenir, il faudrait l'accord du Congrès. L'institution est la seule à pouvoir déplacer la date du scrutin national. Or celle-ci, à majorité démocrate, devrait être peu encline à lui faire ce cadeau, à moins que la crise sanitaire ne soit toujours aussi forte en novembre prochain. Et quand bien même l'élection n'aurait pas lieu, les mandats de Donald Trump et Mike Pence ont une date de fin, à savoir le 20 janvier 2021. Une date qui n'est pas choisie au hasard, puisqu'elle est tout simplement écrite dans la Constitution, et est la même pour chaque président : «les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi, le vingtième jour de janvier». Il s'agit du XXe amendement.

De plus, il faudrait un sacré revirement de situation pour que la Maison Blanche décide d'aller dans cette direction. Le chef d'Etat ne cesse de dire qu'il faut reprendre une vie normale et que le plus dur est passé. Lorsque des Etats jouent la carte de la précaution, Donald Trump n'hésite pas à insister, sur les réseaux sociaux, pour qu'ils soient «libérés». Repousser l'élection montrerait que l'épidémie est toujours très importante dans les mois qui viennent, et équivaudrait à remettre en cause sa gestion de l'événement.

D'ailleurs, lorsqu'il a été interrogé sur la question lors d'un briefing le 27 avril dernier, il a assuré n'y avoir jamais pensé. «Pourquoi est-ce que je ferais cela ? Le 3 novembre, c'est un bon chiffre», a ainsi déclaré le pensionnaire de la Maison Blanche. À moins que ce dernier ne souhaite finalement se lancer dans une grande bataille judiciaire, qui n'a presque aucune chance de succès, l'élection devrait donc être maintenue.

La question qui vient ensuite est : comment ? Personne ne sait encore quel sera l'état du pays à cette période, et si le coronavirus sera sur le déclin ou si la deuxième vague crainte aura fait son apparition. Le vote par courrier est d'ailleurs au centre des débats actuellement, les démocrates faisant largement campagne pour que celui-ci soit généralisé, afin d'éviter les possibles contaminations. Donald Trump a répliqué en expliquant que si cela venait à être autorisé, le nombre de fraudes potentielles serait très important. Les spécialistes de la Constitution et les juges de la Cour suprême risquent donc d'avoir beaucoup de travail dans les mois qui viennent.