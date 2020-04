Confinement : la baisse de la pollution de l'air a sauvé 11.000 vies en Europe

L'amélioration de la qualité de l'air au cours du dernier mois de confinement mis en place face au nouveau coronavirus, a engendré 11.000 décès de moins par pollution en Europe, a révélé une étude.

Selon le Center for Research on Energy and Clean Air, les chutes brusques du trafic routier et les émissions industrielles ont également entraîné une baisse de 1,3 million de jours d'absence au travail, 6.000 enfants de moins souffrant d'asthme, 1.900 visites aux urgences et 600 naissances prématurées en moins, rapporte le Guardian.

Alors que la pandémie continue de faire des ravages - plus de 220.000 décès dans le monde depuis le début de l'année - les auteurs du rapport indiquent que la réponse a offert un aperçu de l'environnement plus propre et plus sain qui serait possible si le monde s'éloignait de la pollution.

Tous les pays concernés

Par rapport à la même période de l'année dernière, les niveaux de dioxyde d'azote ont chuté de 40%, tandis que les minuscules particules - appelées PM2,5 - sont en baisse de 10%, ce qui signifie que les personnes sans Covid-19 peuvent respirer plus facilement. Ces deux formes de pollution, qui fragilisent le cœur et le système respiratoire, sont ensemble responsables d'environ 470.000 décès en Europe chaque année.

Les chercheurs ont trouvé le nombre le plus élevé de décès par pollution évitée en Allemagne (2.083), suivi par le Royaume-Uni (1.752), l'Italie (1.490), la France (1.230) et l'Espagne (1.083).

Par maladie, près de 40% des réductions de décès étaient liées à l'insuffisance cardiaque, 17% à des affections pulmonaires telles que la bronchite et l'emphysème, et 13% à des accidents vasculaires cérébraux et au cancer. Les autres étaient des infections et du diabète.

Le calcul global de 11.000 décès évités est l'estimation la plus probable d'une série d'analyses informatiques avec des résultats allant jusqu'à 20.000, et 7.000 pour l'estimations la plus basse.

Dans le monde, le nombre de décès par pollution évités sera beaucoup plus élevé, car cette étude se concentre sur un continent et sur un mois, plutôt que de remonter jusqu'au début de la pandémie mondiale à Wuhan, il y a six mois. Les deux pays les plus peuplés et les plus pollués au monde - la Chine et l'Inde - ont connu certaines des baisses les plus marquées de la pollution atmosphérique.

L'étude n'inclut pas les décès par le coronavirus lui-même. Les scientifiques pensent que la pollution de l'air augmente la malignité de la maladie et certaines études suggèrent que le virus peut se fixer aux particules, mais les chercheurs à l'origine du dernier modèle ont déclaré qu'ils ne disposaient pas de données suffisantes pour l'inclure dans leurs modèles.

L'auteur principal de l'analyse, Lauri Myllyvirta, a déclaré que la baisse de la pollution atmosphérique avait réduit la pression sur les services de santé à un moment important, et montré à quel point les améliorations de la qualité de l'air pouvaient faire une différence. Mais il se garde de présenter cela comme un avantage.

«Je suis très opposé à tout cela. Les gens meurent. Les mesures que nous avons été forcés de prendre causent beaucoup de difficultés économiques et autres, mais il s'agit d'une expérience sans précédent de réduction de la consommation de combustibles fossiles, alors bien sûr, les personnes travaillant sur la pollution de l'air y prêtent attention », a-t-il déclaré.

«Nous avons beaucoup de crises mondiales à affronter. J'espère que cela incitera les gens à penser : Et si nous avions ce type de qualité de l'air non pas parce que tout le monde est obligé de rester à la maison, mais parce que nous avons réussi le passage à des transports et à de l'énergie propres ? Nous devons espérer que ce virus nous aidera à aller de l'avant dans la lutte contre le changement climatique et d'autres défis plus importants, plutôt que de nous ramener en arrière.»

Les experts de la santé ont déclaré que les résultats faisaient écho à leur expérience pendant la pandémie. «Nous avons vu beaucoup moins de patients admis pour des exacerbations de l'asthme et de la BPCO [maladie pulmonaire obstructive chronique] au cours du dernier mois, et il ne fait aucun doute qu'une baisse de la pollution de l'air en fait partie», a déclaré le Dr LJ Smith, consultant en médecine respiratoire à l'hôpital King's College de Londres.

«Cela nous a permis de remettre en question ce que nous avions précédemment accepté comme normal. Si la pollution de l'air revient à ses niveaux précédents, ma salle d'attente recommencera à se remplir d'enfants et d'adultes qui ont du mal à respirer.»