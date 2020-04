Coronavirus : des dizaines de corps découverts dans des camions non réfrigérés à New York

Des dizaines de corps humains ont été découverts mercredi 29 avril dans quatre camions stationnés devant une agence funéraire de Brooklyn, à New York (Etats-Unis). Les cadavres étaient entassés dans des véhicules non réfrigérés laissant échapper des fluides corporels. Un passant a donné l'alerte.

Si le nombre exact de dépouilles restait encore à établir ce jeudi 30 avril, la chaîne d'information en continu CNN rapportait que ce sont jusqu'à 60 corps qui pourraient ainsi avoir été découverts.

Alors que la ville de New York est durement frappée par la pandémie de coronavirus, une source policière a indiqué que l'agent funéraire Andrew Cleckley s'est retrouvé submergé devant l'afflux de défunts.

Ne disposant pas d'espace suffisant pour accueillir les corps dans l'attente d'une crémation, le gérant a donc loué quatre vans pour les y entreposer. De la glace avait été disposée en attendant que les dépouilles soient relevées, mais vraisemblablement en quantité insuffisante.

Un procédé au détriment de toutes les règles d'usage et de la dignité humaine, qu'une source sous couvert de l'anonymat a tenté d'expliquer à CNN.

Four trucks containing as many as 60 bodies have been discovered outside a Brooklyn funeral home after someone reported fluids dripping from the trucks, a law enforcement official told CNN. https://t.co/P7KcZKb8az

— CNN International (@cnni) April 30, 2020