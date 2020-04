Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 30 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

289 DÉCÈS EN FRANCE CES DERNIÈRES 24H, POUR UN TOTAL DE 24.376 MORTS

Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, ramenant leur total à 4.019, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

Dans le détail, 191 décès ont été enregistrés à l'hôpital depuis mercredi, auxquels s'ajoutent 98 décès établissements sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad, a précisé le directeur général de la Santé.

Ce jeudi, on comptait encore 26.283 patients hospitalisés pour une infection au Covid-19.

La première carte dévoile 35 départements en rouge, dont l'Ile-de-France et le Nord-Est

Le gouvernement a placé 35 départements en «rouge», dont l'ensemble de l'Ile-de-France et du quart nord-est du pays, selon une carte provisoire dévoilée par le ministre de la Santé Olivier Véran et correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation.

Cette carte, établie en prévision du déconfinement qui commencera le 11 mai, départage les départements métropolitains et d'Outre-mer entre «rouges», «verts» et «oranges» et sera révisée quotidiennement jusqu'au 7 mai, a précisé le ministre. La carte établie à cette date, qui comprendra deux catégories seulement («vert» ou «rouge»), servira de référence pour la mise en œuvre du déconfinement.

Dans les territoires en vert, une moindre présence du virus permettra d'organiser un déconfinement plus large.

Les territoires «oranges» ne présentent qu'un seul des deux critères, la circulation active du virus ou les capacités en réanimation.

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE SE CONTRACTE DE 5,8% AU PREMIER TRIMESTRE

L'économie française est officiellement en récession et s'est contractée de 5,8% au premier trimestre, du fait notamment du confinement en place depuis la mi-mars pour endiguer la pandémie de Covid-19, selon une première estimation dévoilée par l'Insee.

Il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 1968 (-5,3%), précise l'Insee.

Après le recul de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) français enregistré au dernier trimestre 2019, cette performance confirme que la France est bien entrée en récession.

UN VACCIN DÉVELOPPÉ À OXFORD VA ÊTRE PRODUIT EN MASSE

La presse britannique a annoncé que le géant pharmaceutique AstraZeneca et l'université d'Oxford sont parvenus à un accord afin de produire en masse et dès que possible un vaccin présenté comme prometteur contre le coronavirus.

La veille, des scientifiques de l'institut Jenner de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, avaient en effet indiqué que les premiers tests pratiqués sur des macaques s'étaient avérés concluants.

DES DIZAINES DE CORPS DÉCOUVERTS DANS DES CAMIONS NON RÉFRIGÉRÉS À NEW YORK

Des dizaines de corps humains ont été découverts mercredi 29 avril dans quatre camions stationnés devant une agence funéraire de Brooklyn, à New York (Etats-Unis). Les cadavres étaient entassés dans des véhicules non réfrigérés laissant échapper des fluides corporels. Un passant a donné l'alerte.

Si le nombre exact de dépouilles restait encore à établir ce jeudi 30 avril, la chaîne d'information en continu CNN rapportait que ce sont jusqu'à 60 corps qui pourraient ainsi avoir été découverts.

Au vu des circonstances exceptionnelles, et du moins à ce stade, aucune accusation criminelle n'a été portée contre l'agence funéraire d'Andrew Cleckley, a indiqué de son côté CBS NEWS. L'établissement a toutefois fait l'objet d'une mise en demeure de respecter les règles sanitaires.