En Suède, une tonne de fumier déversée dans un parc pour empêcher une fête pendant l'épidémie de Covid-19

Aux grands maux les grands remèdes. Afin d’éviter un rassemblement massif dans un parc pour la nuit de Walpurgis, grande fête de l’Europe centrale et du nord, la ville suédoise de Lund a décidé de déverser une tonne de fiente de poulet dans celui-ci.

«Lund pourrait très bien devenir l’épicentre de la propagation du coronavirus la dernière nuit d’avril, (donc) je pense que c’est une bonne initiative», a justifié le président de le commission environnementale du conseil municipal local. Et pour cause, lors de la nuit des Walpurgis, ancienne fête païenne qui symbolise désormais la fin de l’hiver, environ 30.000 personnes se rassemblent habituellement dans le grand parc de cette ville universitaire.

«Nous avons la possibilité de fertiliser les pelouses, et en même temps ça pue donc ce n’est pas très agréable de s’asseoir et de boire de la bière dans le parc», poursuit l’élu municipal. «Ce sont des excréments de poulet (…) Je ne peux pas garantir que le reste de la ville sera inodore. Mais le but est de garder les gens hors du parc».

La Suède n’a pas opté pour des mesures strictes de confinement et des restrictions pour lutter contre le coronavirus. Elle en a appelé à la responsabilité personnelle de sa population. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont néanmoins interdits, mais la nuit des Walpurgis se caractérise par des attroupements spontanés et donc difficiles à anticiper.