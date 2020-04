Tout savoir sur l'accusation d'agression sexuelle contre le candidat démocrate Joe Biden

Sauf retournement de situation, il devrait être le candidat nommé par les démocrates pour l'élection présidentielle de 2020, puisqu'il est soutenu par l'intégralité des cadres de son parti et que les sondages lui sont favorables. Pourtant, Joe Biden n'est pas sur une voie royale à six mois du scrutin, en raison notamment d'une plainte pour agression sexuelle dont il est la cible.

Les faits remonteraient à l'année 1993. À cette période, Joe Biden n'était pas encore devenu vice-président, et occupait le poste de sénateur du Delaware, un petit Etat à l'Est de Washington D.C. Tara Reade, son accusatrice, était sa collaboratrice. Dans un couloir du Congrès, sans témoin aux alentours, l'élu l'aurait alors plaquée contre un mur et pénétrée «avec ses doigts». Après avoir raconté son histoire dans un podcast, elle a déposé un rapport à la police de Washington, qui serait aujourd'hui «classé», selon la police de la ville, qui n'a pas donné davantage d'explications à l'AFP.

Les faits étant prescrits, Joe Biden ne devrait ainsi pas atterrir devant un tribunal. Tara Reade a tenu à effectuer ce rapport pour prouver qu'elle était prête à parler sous serment de ce qu'elle reproche au candidat. Pour appuyer son témoignage, deux amies de l'ancienne collaboratrice ont déclaré se souvenir qu'elle leur avait raconté son agression.

S'il n'y avait pas eu de plainte formelle par le passé, ce n'est pas la première fois que le nom de Joe Biden est cité pour un comportement inapproprié envers les femmes. En 2019, sept femmes s'étaient en effet jointes pour se plaindre d'une attitude dérangeante. Le candidat à la présidentielle aurait en effet été trop tactile avec certaines d'entre elles, au point que celles-ci ont décidé d'en parler publiquement. Cela allait d'un baiser «déplacé» sur le haut de la tête à un frottement nez contre nez. Tara Reade faisait partie de ces sept femmes, mais n'avait pas encore parlé d'agression sexuelle. Elle avait déclaré qu'il l'avait touchée à plusieurs reprises, la mettant suffisamment mal à l'aise pour qu'elle quitte son emploi en août 1993.

Sans témoin et avec deux déclarations d'amies proches, il est difficile de pouvoir prouver quoi que ce soit, surtout après tant d'années. Pourtant, fin avril, une vidéo est ressortie des archives de CNN, où l'on entend une femme s'interroger : «Je me demande, de quel recours dispose un employé parlementaire à Washington, à part contacter les médias ? Ma fille a quitté son poste là-bas, et après avoir travaillé pour un sénateur très connu, elle a choisi de ne pas parler aux médias par respect pour lui». Selon le site The Intercept, il s'agirait de la mère de Tara Reade, qui voulait aider sa fille. Ce que cette dernière a confirmé, alors que la date correspond bien avec les faits déclarés par l'accusatrice, puisque l'archive est datée au 11 août 1993.

#BREAKING: HERE is the video from August 11,1993's 'Larry King Live' described by @TheIntercept (and Tara Reade) as allegedly featuring her mother calling in and alluding to Reade's sexual assault claims against @JoeBiden (blog here by @ScottJW) https://t.co/fCgEqBnX7n pic.twitter.com/V5FGHskv56

— Curtis Houck (@CurtisHouck) April 24, 2020