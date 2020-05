Le grand bêtisier du confinement

Des centaines de millions de personnes sont confinées chez elles. Une expérience sociale inédite qui bouleverse les habitudes de vie, et mène à de nombreux couacs. Des loupés du télétravail aux apparitions en plein duplex télévisé, retour en vidéos (et en photos) sur les moments les plus drôles du confinement.

Le teletravail pour les nul(les)

Passer un coup de fil, participer à une visioconférence, gérer les irruptions de ses enfants en pyjama et biberon... Autant de défis à gérer pour les télétravailleurs, qui partagent avec humour leurs astuces pour garder le rythme.

Assurez-vous de savoir utiliser la vidéoconférence quand vous êtes en télétravail pic.twitter.com/HTt9tzRycV — Laurent (@Loran750) March 21, 2020

Certains parents trouvent des solutions (peu orthodoxes).

Télétravail Semaine #2 : comment dire à mon boss que je ne m’en sors pas ? https://t.co/igwLPxuZ1J pic.twitter.com/qXBdvqWrjH — Laurence Vanhée (@Happy_Laurence) March 21, 2020

D'autres gardent le cap du «métro-boulot-dodo».

Certains animaux domestiques viennent compliquer la tâche...

Pas facile de faire du télétravail !!! pic.twitter.com/ggxJzyGVXF — legendre (@Stella35500) March 20, 2020

Mais rien n'arrêtera les barbiers pour continuer à exercer leur métier...

UN JOURNALISTE AMERICAIN SURPRIS EN DIRECT SANS PANTALON

En duplex depuis chez lui pour l'émission «Good morning America» sur ABC, le journaliste Will Reeve, est apparu en haut de costume. Le cadrage de la caméra a révélé qu'il ne portait pas de pantalon...

I have ARRIVED*





*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr — Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020

une femme nue apparait pendant le direct d'UN JOURNALISTE

Internet adore les «photobombs», les apparitions inopinées de personnes à travers l'écran. Fin avril, c'est au journaliste espagnol Alfonso Merlo que la mésaventure est arrivée. Alors que le commentateur politique participait à l'émission «El programa de Ana Rosa», une femme dénudée est apparue en arrière-plan.