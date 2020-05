Un étrange mammifère ayant vécu parmi les dinosaures découvert sur l'île de Madagascar

De la taille d'un chat. Des paléontologues ont récemment découvert un étrange mammifère ayant vécu sur l'île de Madagascar aux côtés des dinosaures, il y a 66 millions d'années.

Cet animal de la taille d'un chat ou plutôt d'un opossum, a été nommé «Adalatherium hui», qui peut se traduire par «bête folle», en malgache.

Selon des chercheurs de l'Université Stony Brook aux Etats-Unis, ce squelette est le plus complet parmi tous les mammifères découvert de cette époque dans l'hémisphère sud.

L'analyse de son squelette a néanmoins révélé quelques caractéristiques surprenantes. Les détails ont d'ailleurs été publiés dans la revue Nature.

Une évolution insulaire de l'espèce

Parmi l'une des particularités constatées, l'animal est étonnamment grand pour les mammifères de son époque. Ces derniers étaient généralement de la taille d'une souris, afin d'éviter les dinosaures.

Autres détails troublants, le squelette de cet animal présente des caractéristiques inhabituelles dans la zone de la cavité nasale. Son crâne est rempli de trous, plus que tous les mamifères connus. Cette configuration serait le résultat très probablement de la présence d'un très grand nombre de nerfs et de vaisseaux sanguins menant au museau très sensible.

Ses crocs ont également une forme différente de celle de n'importe quel autre mammifère, et son épine dorsale aurait plus de vertèbres que les actuels mammifères. Enfin, ses membres arrières seraient également écartés et incurvés, comme les alligators.

Ces caractéristiques seraient la conséquence, selon les paléontologues, d'une évolution insulaire. En effet, l'île de Madagascar s'est retrouvée isolée lorsque le sous-continent indien s'est détaché il y a 88 millions d'années. L'espèce aurait ainsi pu évoluer indépendamment des autres mammifères.