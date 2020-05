Un virus fait tomber des oiseaux du ciel en Australie

Les experts sont désarmés face à cette nouvelle pandémie qui sévit en Australie parmi la communauté des loriquets arc-en-ciel. Depuis plusieurs jours, un virus s'est rapidement propagé chez cette famille d'oiseaux vivant dans l'état du Queensland, au nord-est du pays, et provoquant purement et simplement leur chute.

Des centaines de loriquets ont ainsi été découverts agonisant sur le sol.

Pour l'ornithologue Darryl Jones de l'Université Griffith à Brisbane, interrogé par ABC, il s'agirait d'une maladie connue sous le nom de syndrome de paralysie du loriquet ou syndrome de la «patte fermée».

'Hundreds' of lorikeets die after a coronavirus-like disease https://t.co/zj0Qp6sLeY via @MailOnline #AusPol

— Free Australian (@den2114) May 1, 2020