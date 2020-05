Après une série de tweets étranges d'Elon Musk, le cours de Tesla plonge

Après une série de tweets pour le moins déconcertants d'Elon Musk, le cours de sa marque automobile Tesla, qu'il jugeait «trop élevé» sur les réseaux sociaux, a chuté en bourse.

«Le cours de Tesla est trop élevé à mon avis». «Maintenant, rendez aux gens leur LIBERTE». «Fini la terre de la liberté et le foyer des braves ?» peut-on lire sur le compte Twitter de l'entrepreneur, que ce dernier a inondé de messages énigmatiques en quelques heures.

O'er the land of the free and the home of the brave?

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020