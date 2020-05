Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 2 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

166 morts ces dernières 24 HEURES, soit 24.760 MORTS RECENSés en france depuis le début de l'épidémie

Depuis le 1er mars, 24.760 personnes sont décédées du Covid-19 en France, 15.487 décès dans les hôpitaux et 9.273 dans les Ehpad. Depuis le début de l'épidémie, 92.491 personnes ont été hospitalisées, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Plus de 50.562 personnes sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 24 juillet

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce samedi 2 mai la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au 24 juillet, soit deux mois supplémentaires. Le gouvernement a estimé qu'une levée de l'état d'urgence sanitaire le 23 mai serait «prématurée», les risques d'une reprise épidémique étant «avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours». Entré en vigueur le 24 mars dernier, l'état d'urgence sanitaire a été réévalué lors d'un Conseil des ministres exceptionnel qui s'est tenu dans la matinée. Le texte, qui comporte sept articles, vise à «conforter le cadre juridique» et l'«élargir» pour «y intégrer les enjeux du déconfinement», qui doit débuter le 11 mai, a précisé Olivier Véran.

Lors d'un point presse, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ont précisé les modalités du texte qui doit encore être étudié par le Sénat et l'Assemblée nationale. Christophe Castaner a également tenu à revenir sur la date cruciale du 11 mai, qui marquera le début du déconfinement en France, si les conditions sont réunies. «La règle générale redeviendra la liberté de circulation et les Français n'auront plus à produire d'attestation pour sortir dans la rue», a expliqué le ministre, qui a rappelé néanmoins que le port du masque sera rendu obligatoire dans les transports en commun et que les commerces, dont la majorité réouvrira le 11 mai, se devront de respecter les gestes barrières.

La SNCF appelle l'Etat en renfort

La crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas épargné la SNCF, qui accuse un trou de 2 milliards d'euros supplémentaires, quelques mois après la grève contre la réforme des retraites qui avait déjà fortement amputé son chiffre d'affaires de près d'un milliard d'euros en décembre-janvier.

Interrogé sur France Inter, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou a évoqué des «chocs importants d'une ampleur qu'on n'avait jamais connue». Craignant que la situation financière de la SNCF - qui était dans le rouge en 2019 et cumulait une dette de quelque 35 milliards d'euros début 2020 - ne s'aggrave davantage, M. Farandou en a appelé à l'Etat actionnaire, à mots à peine voilés: «Je crains toutefois que notre bilan, notre endettement, soit trop important. La notion d'un plan d'aides à la SNCF ne me paraît pas déraisonnable», a-t-il estimé, rappelant qu'Air France et Renault en ont bénéficié.

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, Jean-Pierre Farandou a évoqué de possibles suppressions de postes. «Si la reprise est lente et si nous produisons moins de trains que par le passé, il ne sera pas anormal ou illogique d'ajuster le niveau d'emploi au volume d'activité», a-t-il déclaré.

Les Espagnols peuvent à nouveau se balader et faire du sport

Après 48 jours d'un confinement strict, les Espagnols peuvent profiter depuis ce samedi de balades ou de sessions de sport en plein air. Auparavant les Espagnols n'étaient pas autorisés à quitter leur domicile que pour aller travailler, si le télétravail n'était pas possible, acheter à manger, se rendre à la pharmacie, chez le médecin ou promener brièvement leur chien.

Le 26 avril, l'interdiction de sortir avait déjà été levée pour les petits Espagnols de moins de 14 ans, alors que la progression de la pandémie continue de ralentir dans le pays. A noter que les communes de plus de 5.000 habitants sont soumises à des horaires définis pour éviter l'affluence. Les créneaux horaires 10H-12H00 et 19H00-20H00 sont ainsi réservés aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes dépendantes, éventuellement accompagnées. De 6H00 à 10H00 puis de 20H00 à 23H00, les adolescents de plus de 14 ans et les adultes peuvent sortir soit pour se promener à moins d'un kilomètre de leur maison

Samedi, le nombre de morts quotidiens est resté sous la barre des 300 pour le troisième jour consécutif, à 276, pour un bilan officiel total de 25.100 décès, selon le ministère de la Santé.

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé que le port du masque sera obligatoire dans les transports publics dès lundi pour éviter un rebond de la propagation du virus. Il était jusqu'ici «hautement recommandé».

Un chat testé positif pour la première fois en France

L'École nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) a annoncé qu'un chat, probablement contaminé par ses propriétaires, avait été testé positif au coronavirus pour la première fois en France. Des tests avaient été menés sur une dizaine de chats dont les propriétaires étaient possiblement contaminés.

«À ce stade des connaissances scientifiques, il semble que les chats ne sont pas aisément infectés par le virus SRAS-CoV-2 même en contact avec des propriétaires infectés», indique toutefois l'ENVA, «avec seulement quatre chats naturellement infectés signalés dans le monde» jusqu'alors.

L'Ecole a néanmoins recommandé aux personnes malades du Covid-19 «de limiter les contacts étroits avec leur chat, de porter un masque en sa présence et de se laver les mains avant de le caresser» , «afin de protéger leur animal familier» .