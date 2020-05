Naissance d'un bébé panda géant aux Pays-Bas, une première

Le zoo d'Ouwehands a annoncé ce samedi 2 mai que l'un des pandas géants prêtés par la Chine aux Pays-bas avait donné naissance à un petit. Il s'agit d'une première dans le pays.

Le bébé panda a vu le jour le 1er mai «après une longue période d'incertitude» suivant l'accouplement des deux pandas géants du parc animalier en janvier dernier, ont expliqué les responsables du zoo dans un communiqué. «Ce petit est né et a été conçu naturellement grâce à la patience et à l'expertise» de l'équipe, s'est réjoui le propriétaire du parc cité dans le communiqué.

In Ouwehands Dierenpark is eindelijk een jonge panda geboren. Het geslacht van het jonge diertje is nog niet bekend, maar moeder en baby maken het goed. Voor de verzorgers begint nu juist een nieuwe, kritieke fase. https://t.co/uZMR9RmHDI

