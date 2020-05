Avec le coronavirus, la fin de la pêche aux baleines plus proche que prévu ?

Ils ne sont plus que trois pays dans le monde à autoriser la chasse à la baleine : le Japon, la Norvège et l'Islande. Dans ce dernier, la fin semble plus proche que jamais pour cette pêche décriée. Ainsi, les deux entreprises de l'industrie ne sortiront pas leurs bateaux à l'été 2020.

Officiellement, l'une des raisons majeures qui ont poussé à cette décision est la réglementation pour lutter contre le coronavirus. Avec la distanciation sociale obligatoire, Kristján Loftsson, patron de Hvalur, l'une des sociétés en question, assure qu'il est impossible de pratiquer la chasse. Mais il faut noter qu'en 2019, les bateaux étaient déjà restés à quai.

En cause notamment, la concurrence japonaise. La baleine n'est pas consommée partout, et le Japon est l'un des principaux marchés. Or depuis 2019, le pays asiatique a de nouveau autorisé la chasse, et le gouvernement a favorisé les entreprises de son pays lorsqu'il s'agissait de commercialiser cette denrée. Ajouté à cela la baisse de la consommation en Islande, il est devenu impossible pour le pays nordique d'être compétitif. Gunnar Bergmann Jonsson, directeur général d'IP-Utgerd, la seconde entreprise, a d'ailleurs tout simplement décidé d'arrêter son activité.

La fin d'une pratique ?

À la problématique du marché japonais s'ajoute une forte hausse du tourisme lié aux baleines en Islande. Entre 2012 et 2016, le nombre de personnes venant observer les cétacés a augmenté entre 15 et 34% par année selon National Geographic. «Plus de 350.000 personnes se rendent sur l’île chaque année pour observer les cétacés, démontrant que les baleines ont beaucoup plus de valeur pour l’économie islandaise quand elles sont en vie plutôt que mortes», déclarait d'ailleurs le Fonds international pour la protection des animaux en 2019.

Cette très probable fin de la pêche à la baleine islandaise pourrait être très rapidement suivie par les deux autres nations restantes. La consommation chute également depuis plusieurs années en Norvège et au Japon, notamment en raison de l'opinion publique sur cette chasse. Si la tendance venait à se confirmer, avec les pertes économiques liées au coronavirus, il deviendrait difficile pour les entreprises restantes de conserver une rentabilité suffisante.