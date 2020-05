Brésil : le maire de Manaus appelle Greta Thunberg à l'aide contre le coronavirus

Le maire de Manaus a demandé ce samedi 2 mai à la militante écologiste suédoise Greta Thunberg de faire jouer «son influence» pour l'aider à combattre la pandémie de coronavirus dans sa ville, l'une des plus touchées du Brésil, au coeur de l'Amazonie.

«Nous avons besoin d'aide. Il faut sauver les vies des protecteurs de la forêt, les sauver du coronavirus. Nous sommes face à un désastre, une barbarie», a indiqué l'édile Arthur Virgilio Neto sur Twitter, dans une vidéo en anglais adressée à la célèbre adolescente.

Estamos agindo com a maior celeridade possível para reforçar as ações de enfrentamento ao coronavírus. Vamos contratar mais 181 profissionais da saúde para atuarem na assistência as pessoas acometidas pelo vírus. pic.twitter.com/GX7mORs9ln

