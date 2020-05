Coronavirus : la Chine publie une vidéo moqueuse pour répondre aux attaques de Washington

La forme de la réponse en a surpris plus d'un. En lieu et place d'un communiqué habituel remettant en cause les différentes accusations dont le pays est la cible depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Chine a décidé de contre-attaquer face à Washington par une vidéo pour le moins... originale.

En utilisant des jouets figurines censées représenter les différents pays, avec une voix accélérée artificiellement pour accentuer le côté «cartoon» du format, Pékin moque les Etats-Unis. Dans ces presque deux minutes diffusée sur les réseaux sociaux via le média d'Etat Xinhua, la Chine assure avoir prévenu en temps et en heure concernant le danger du Covid-19, ainsi que les mesures à prendre pour limiter les risques.

Once Upon a Virus... pic.twitter.com/FY0svfEKc6 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 30, 2020

En faisant ainsi, le pays asiatique, qui a été le premier à connaître une large épidémie du nouveau coronavirus, tente de se dédouaner face aux nombreuses critiques qui ont été proférées par Donald Trump, mais également aux interrogations soumises par la France notamment. Emmanuel Macron avait par exemple déclaré qu'il y avait «manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas».

Lego n'est pas impliqué

Mais au-delà de la simple réponse, la Chine met également l'accent sur la gestion de la crise par l'administration de Donald Trump. Les Etats-Unis sont le pays avec le bilan officiel le plus élevé, et la situation semble en stagnation depuis plusieurs jours, quand la majorité des pays touchés connaissent une baisse des cas et des décès. Malgré un accord commercial signé avant le début de l'épidémie, les relations entre les deux pays restent donc tendues.

À noter qu'une entreprise s'est retrouvée au milieu du conflit sans le vouloir : Lego. Car la vidéo animée en question utilise le style très caractéristique de ses personnages. «Nous n'étions en aucun cas impliqués dans la fabrication de cette animation. En temps qu'entreprise de jouet, nous nous concentrons sur le fait d'amener des jeux aux enfants et aux familles», a déclaré l'entreprise à Business Insider. Nul doute qu'ils n'avaient pas prévu d'être utilisé comme outil politique au milieu de cette crise sanitaire mondiale.