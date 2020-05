Coronavirus : le laboratoire de Wuhan aurait supprimé des photos de son site internet

Un «grand ménage» effectué ? A en croire le quotidien britannique The Daily Mail, l'institut de virologie de Wuhan, en Chine, a supprimé des photos de scientifiques travaillant au sein de ses laboratoires ainsi que des textes faisant référence à des visites de diplomates américains.

Des affirmations à prendre avec prudence mais qui jettent le trouble, alors que le monde cherche toujours à en savoir plus sur l'origine du coronavirus.

Sur les clichés diffusés par le journal anglais, ce dimanche 3 mai, on peut notamment voir des scientifiques travaillant sur ce qui est présenté comme étant des échantillons de chauves-souris et, sur une autre photo, une équipe évoluant dans une grotte pour prélever des écouvillons contenant des coronavirus.

Ce qui interpelle ? Sur plusieurs photos, les scientifiques chinois portent un équipement protection minimal alors même qu'ils seraient en train de manipuler du matériel très sensible.

«Les photos semblent montrer des normes de sécurité insuffisantes, alors que le laboratoire P4 de Wuhan est au centre des soupçons sur l'origine du Covid-19 et que Donald Trump maintient la pression sur Pékin sur le rôle que pourrait avoir joué la Chine dans la pandémie», résume The Daily Mail.

Autre accusation portée par le quotidien britannique : en plus d'avoir supprimé des photos de son site, l'institut de virologie de Wuhan aurait également supprimé des références à des visites de diplomates américains, dont celle faite en mars 2018 par Rick Switzer, un expert en sciences et technologies de laboratoire rattaché à l'ambassade américaine de Pékin.

Le Daily Mail écrit qu'à la suite de cette visite les services de l'ambassade américaine auraient envoyé une alerte à Washington, les informant de «risques sérieux autour d'expériences menées sur des chauves-souris».

«Lors de leurs visites, les diplomates ont noté que le nouveau laboratoire manquait sérieusement de techniciens et d'enquêteurs dûment formés pour faire fonctionner en toute sécurité cet établissement de classification P4 censé pourtant être totalement hermétique», aurait-on pu notamment lire sur l'un de ces câbles diplomatiques.

Le Daily Mail rappelle enfin que ces suppressions d'éléments possiblement compromettants interviennent quelques semaines après qu'il avait déjà publié des photos «alarmantes», dont l'une où l'on pouvait voir une armoire frigorifique avec un joint de porte cassé, alors qu'elle aurait contenu environ «1.500 souches différentes de virus».

For those wondering why it’s called the Chinese virus





Shocking photos inside Wuhan lab show broken seal on unit storing 1,500 virus strains including bat coronavirus – The Sun https://t.co/lvw7e9i9kP

— FRANK BULLITT (@FrankBullitt39) April 19, 2020