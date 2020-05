Tout savoir sur Kayleigh McEnany, la porte-parole de la Maison Blanche qui a promis qu'elle ne «mentira jamais»

Lors de son tout premier point presse ce vendredi 1er mai, Kayleigh McEnany, la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, a fait forte impression en assurant qu'elle ne «mentira jamais».

La jeune femme est ainsi devenue la quatrième «Press secretary» de la présidence Trump le 7 avril dernier, après la très discrète Stephanie Grisham (qui avait occupé ce poste pendant 9 mois sans jamais se présenter à la tribune face aux journalistes), Sarah Huckabee Sanders (qui avait avoué avoir inventé de fausses informations sur le limogeage de l'ex-directeur du FBI) et Sean Spicer (que la Maison Blanche elle-même devait régulièrement corriger après des déclarations approximatives face à la presse).

Du haut de ses 32 ans, Kayleigh McEnany n'en est pas à sa première expérience à Washington : pendant ses études en politique internationale et en droit dans de prestigieuses universités dont celle d'Oxford et de Harvard, elle avait exercé pendant un an pour le service communication de George W. Bush, le président de l'époque. Elle est ensuite intervenue dans l'émission de Mike Huckabee (le père de sa prédécesseure Sarah Huckabee Sanders) diffusée sur Fox News, puis sur la chaîne CNN, notamment pour défendre la politique de Donald Trump.

Fervent soutien de l'actuel président depuis quelques années, Kayleigh McEnany a d'ailleurs quitté son poste de chroniqueuse politique chez CNN pour intervenir dès le lendemain dans l'émission Real News Update diffusée sur la page Facebook personnelle de Donald Trump. Elle est nommée porte-parole nationale du parti par le Comité national républicain deux jours après sa démission.

Elle est également, depuis plusieurs années déjà, à l'origine de nombreuses controverses. La trentenaire a notamment été vivement critiquée pour ses tweets racistes à propos de Barack Obama, dont elle doute de la véracité du certificat de naissance, ce qui la vaut d'être qualifiée de «birther» aux Etats-Unis.

«Comment J'ai Rencontré Ton Frère -- Peu importe, j'ai oublié qu'il était toujours dans cette hutte au Kenya» avait-elle ainsi twitté en 2012.

How I Met Your Brother -- Never mind, forgot he's still in that hut in Kenya. #ObamaTVShows

— Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) August 30, 2012