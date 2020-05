Un homme qui s'était confiné à Disney World interpellé

Il menait la belle vie mais a vite été rattrapé par la réalité. Richard McGuire, un Américain de 42 ans a été arrêté alors qu'il s'était confiné à l'intérieur du parc Disney World en Floride, aux Etats-Unis.

L'individu originaire d'Alabama, à environ un millier de kilomètres de là, a été trouvé par les policiers sur une île fermée au public depuis 1999. Il s'agit de l'ancienne Discovery Island, qui était auparavant une réserve zoologique, a révélé le journal américain Newsweek.

Richard McGuire a déclaré lors de son arrestation jeudi 30 avril qu'il était entré sur l'île lundi 27 ou mardi 28 avril «pour y camper» et avait prévu de rester «pendant environ une semaine». Il a indiqué qu'il pensait se trouver dans un «paradis tropical» et non pas à l'intérieur d'un parc d'attraction privé, n'ayant pas vu les nombreux panneaux «propriété privée» entourant le site.

une arrivéE par bateau ?

L'homme a ajouté qu'il n'avait pas entendu les appels des nombreux agents lancés à sa recherche – à pied, en bateau et par hélicoptère – parce qu'il «était en train de dormir dans un bâtiment». Quelques édifices sont en effet encore debout sur l'île abandonnée.

L'enquête devra définir comment l'individu a pénétré exactement sur le site, mais il a été aperçu par une employée de la sécurité de Disney à bord d'un bateau de l'entreprise. A noter que le parc est situé dans une zone marécageuse, infestée d'alligators.

Richard McGuire, qui n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation, est accusé de violation de propriété privée.

Quant au parc Disney World, fermé depuis la mi-mars en raison du coronavirus, aucune date de réouverture n'a pour l'instant été annoncée.