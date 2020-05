Coronavirus : pourra-t-on partir en vacances au Sénégal cet été ?

Alors que l'été approche, la question des vacances est dans beaucoup d'esprits. Que ce soit les touristes ou les membres de la diaspora, beaucoup de résidents français avaient comme chaque année pour idée de se rendre au Sénégal. Seulement l'épidémie de coronavirus met ces plans en suspens.

Au 4 mai, la question n'est pas encore tranchée. Le gouvernement ne sait pas s'il sera possible pour les Français de voyager et quitter le territoire, mais n'affirme pas que cela sera interdit non plus. «A titre personnel, je ne m'engagerais pas sur l'achat d'un billet d'avion. Ne soyons pas trop pressés de faire des réservations», a d'ailleurs indiqué Olivier Véran, ministre de la Santé.

Pour le moment, les frontières de l'espace Schengen sont fermées, ce qui rend impossible un déplacement vers l'Afrique de l'Ouest pour des vacances. Cette mesure, qui prévoyait de s'arrêter au 15 mai, devrait être reconduite provisoirement dans les jours qui viennent. Mais jusqu'à quand ? Emmanuel Macron aurait évoqué l'hypothèse de prolonger la fermeture des frontières jusqu'en septembre lors d'une récente visioconférence avec les partenaires sociaux. Il ne faudra cependant pas espérer une modification des vacances scolaires pour pouvoir emmener ses enfants au Sénégal en septembre, puisque Jean-Michel Blanquer a assuré que le calendrier resterait tel qu'il est actuellement.

Si frontières ouvertes, des vols normaux ?

La problématique des frontières européennes n'est pas la seule à prendre en compte. Car si celles-ci venaient à rouvrir le 15 mai à la surprise générale, prendre un avion pour Dakar ne serait pas chose facile. En effet, le Sénégal a également mis fin à toutes les liaisons aériennes au départ et à destination de son territoire jusqu'au 31 mai minimum. Avec 9 morts pour 1.182 cas, le pays n'est pas le plus touché par le Covid-19, mais prend des précautions pour ne pas risquer une aggravation de la situation.

Les scientifiques ne sachant pas encore comment le virus évoluera dans les mois futurs, avec une crainte de deuxième vague et l'espoir d'une disparition face à la chaleur, il est très difficile de se projeter sur une reprise du trafic aérien vers le Sénégal. Si un retour à la quasi-normalité n'est pas à l'ordre du jour pour juillet et août, les conséquences pourraient être catastrophiques, car le tourisme est l'un des secteurs clés de l'économie. De quoi motiver le pays à se rouvrir en juillet pour relancer la machine ? Impossible à prédire pour le moment.