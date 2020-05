Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances aux Etats-Unis cet été ?

Selon TripAdvisor, New York était la cinquième destination préférée des Français en 2019. Entre-temps, la ville est devenue l'épicentre de la pandémie de coronavirus, et les Etats-Unis peinent à faire chuter la courbe des décès. Malgré cela, Donald Trump plaide pour un retour à la normale qui jette un certain flou sur la possibilité de se rendre outre-Atlantique pendant l'été.

D'autant que si beaucoup de ses adversaires politiques et rivaux attaquent le président américain pour sa gestion de la crise, il a été l'un des premiers dirigeants à annoncer la fermeture partielle des frontières pour les ressortissants européens le 13 mars dernier (l'Italie était le pays le plus touché à cette date).

Le 21 avril, il a accentué cette mesure en interdisant «temporairement» l'accès au pays à tous ceux qui n'étaient pas citoyens ou résidents américains. Une mesure politique plus que sanitaire cependant, puisqu'il considère qu'elle viendra «protéger le travail de nos GRANDS citoyens américains», et non pas potentiellement sauver des vies. Aucune date concernant la fin de cette suspension des voyages n'a été communiquée.

Interrogé sur Fox Business ce 4 mai, Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, a assuré qu'il était «trop difficile» de se prononcer pour un retour des vols internationaux avant la fin de l'année 2020. «Notre priorité est de rouvrir l'économie nationale», a-t-il assuré. Dans ce contexte, il semble difficile d'imaginer un voyage vers les Etats-Unis à l'été 2020.

L'Europe n'est pas prête à rouvrir non plus

D'autant que malgré la pandémie, 2020 reste une année électorale très importante pour le pays, et Donald Trump compte sur ses mesures économiques mettant «l'Amérique d'abord» pour électriser sa base électorale. En mettant fin à toute immigration, même légale, il pourra assurer en débat et en meeting qu'il tient sa promesse.

Il ne faut pas non plus oublier que si un revirement de situation venait à se produire côté américain, il n'est pas impossible que se rendre aux Etats-Unis soit empêché par les mesures prises au niveau européen. Les frontières de l'espace Schengen sont en effet fermées jusqu'au 15 mai, date qui devrait être repoussée dans les prochains jours. À cela s'ajoute la restriction de déplacement à 100 km autour de chez soi par le gouvernement français à partir du 11 mai. Plus encore que les voyages touristiques en direction des voisins européens, ceux en direction des Etats-Unis risquent donc bien d'être suspendus pour plusieurs mois encore.