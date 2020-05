Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Espagne cet été ?

Les beaux jours arrivent et les interrogations sur les destinations possibles pour les vacances d'été des Français demeurent. En particulier l'Espagne, deuxième destination touristique mondiale. Ainsi, sera-t-il possible de partir dans le pays cet été ?

Le Premier ministre de l'Espagne, Pedro Sanchez, qui a dévoilé le 28 avril un plan d'allègement graduel des restrictions de confinement, ne s'est pas exprimé à ce propos. Le socialiste a seulement indiqué la réouverture, très progressive et encadrée, des bars, hôtels et restaurants à partir du 11 mai. Même si, selon le quotidien ABC, le gouvernement espagnol étudierait un plan prévoyant un été sans tourisme étranger, le secteur représente 12 % du PIB et 13 % de l'emploi du pays. Il pourrait ainsi perdre jusqu'à 60 % de son chiffre d'affaires annuel selon l'organisation patronale Exceltur.

L'entrée sur le territoire espagnol toujours limite

Sur la question de la réouverture des frontières aux touristes étrangers, rien n'a encore été décidé, ou du moins annoncé, au niveau européen. Néanmoins, les citoyens des Etats membres de l'espace Schenghen et de l'Union européenne peuvent entrer dans l'espace de circulation commun, bien que dans le cadre de l'«état d'alerte», les capacités des transports collectifs, hors transports locaux, par voie aérienne, ferroviaire et routière sont limités d'au moins 50 %, explique l'Ambassade de France en Espagne.

Cependant, à ce stade, l'entrée sur le territoire espagnol par la frontière terrestre demeure limitée aux ressortissants espagnols, aux personnes résidant en Espagne, aux travailleurs transfrontaliers et aux personnes pouvant prouver un cas de force majeure ou une situation d'impérieuse nécessité, explique sur son site internet le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

La situation en france egalement en cause

Il est donc difficile de prévoir aujourd'hui ce que pourraient être les vacances d'été en Espagne, l'un des pays les plus endeuillés par le Covid-19 avec plus de 25 400 morts lundi 4 mai. D'autant plus qu'il faut aussi prendre en compte les mesures de confinement mises en place en France.

A partir du 11 mai, seules les sorties à moins de 100 km de son domicile sont autorisées et ce au moins jusqu'au 2 juin, ce qui n'exclut pas une prolongation de cette mesure. Surtout dans le cadre de l'adoption définitive de la prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire.

Les professionnels du tourisme plus mobilises que jamais

Devant ce flou, les lieux touristiques espagnols cherchent à rassurer les touristes en multipliant les propositions. Au sud de Valence, Gandia prévoit notamment de recruter des surveillants de plage supplémentaires afin de s'assurer que les groupes de vacanciers s'installent à au moins deux mètres les uns des autres. Dans la station balnéaire Andalouse d'Almuñecar, la mairie autorisera par exemple l'agrandissement des terrasses sur les trottoirs, afin de pouvoir augmenter le nombre de tables, limité à cause de la distanciation.

Les hôtels aussi prennent des dispositions. Dans les établissements de la chaîne RoomMate Hotels, le client sera accueilli par des paillassons imprégnés de javel pour désinfecter semelles et roulettes de valise, avant de faire un test de température et de recevoir masque, gel et gants. Le VP Hotel Plaza de Espana, en plein centre de la capitale, imposera même un test rapide et payant de dépistage du Covid-19 à l'entrée.

Reste à savoir si les plages et les établissements espagnols seront accessibles aux touristes étrangers cet été...