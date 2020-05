Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Grèce cet été ?

Plages, chaleur, ruines historiques... La Grèce a tout d'une destination parfaite pour des congés d'été, et les Français ne s'y trompent pas puisque le pays était leur deuxième destination privilégiée en 2019, derrière l'Espagne. Mais avec la pandémie mondiale de coronavirus, les cartes sont redistribuées.

Au 5 mai, il est impossible de savoir si les Français pourront partir à l'étranger pour leurs vacances estivales. Le 11 mai, le confinement se lèvera progressivement avec la possibilité de se déplacer à 100 km de son domicile maximum. La situation sanitaire rend les prévisions impossibles au-delà de cette échéance. Interrogé sur cette question, Olivier Véran, ministre de la Santé, a simplement déclaré : « à titre personnel, je ne m'engagerais pas sur l'achat d'un billet d'avion. Ne soyons pas trop pressés de faire des réservations».

Les frontières de l'espace Schengen sont pour le moment fermées jusqu'au 15 mai, mais il est très probable que cette date soit repoussée à un horizon plus lointain. L'espoir est cependant toujours permis pour une levée des restrictions à l'intérieur de l'Union Européenne. D'ailleurs la Grèce fait figure de bon élève si l'on compare son bilan provisoire face à l'épidémie de coronavirus, avec 2 632 cas pour 146 décès.

L'une des explications possibles est la mise en place de mesures strictes plus tôt que la majorité de ses voisins. Et parmi celles-ci : la suspension des vols en provenance d'Italie, d'Allemagne ou encore d'Espagne. Difficile d'estimer si la prudence qui était de rigueur au début de la crise sera bel et bien levée d'ici à juillet au vu des bons résultats qu'elle a engendrés. À l'heure actuelle, les aéroports prévoient de reprendre une activité le 18 mai, si la situation continue d'évoluer positivement.

Un calendrier optimiste

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est en tous les cas favorable à une reprise du tourisme. «Dans le meilleur des scénarios, la Grèce va pouvoir commencer son activité touristique à partir du 1er juillet et nous travaillons afin d'atteindre cet objectif», a-t-il ainsi déclaré. Le chef de gouvernement estime qu'en cas de tests effectués avant la prise de l'avion et d'un suivi précis des touristes, il serait envisageable d'avoir une activité au plus près possible de la normale.

Cet optimisme affiché n'est pas anodin, le secteur pèse pour près de 20% dans le PIB annuel du pays, et une saison blanche serait potentiellement catastrophique pour un pays qui se relevait tout juste d'une longue crise économique. Un calendrier existe donc d'ores et déjà. Les plages seront de nouveau ouvertes le 18 mai, les hôtels qui fonctionnent toute l'année pourront rouvrir au 1er juin, quand les saisonniers attendront le 9 juillet. Si la crise sanitaire se résorbe d'ici là, et que le gouvernement français autorise de nouveau les déplacements, il semblerait donc qu'un séjour en Grèce soit envisageable, mais la prudence reste de mise.