Le docteur Anthony Fauci rejette la théorie du coronavirus créé en laboratoire

Son expertise et sa renommée font qu'il sait de quoi il parle. Le docteur Anthony Fauci, principal conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche sur le coronavirus, a contredit, mardi 4 mai, la théorie du président américain selon laquelle le SARS-CoV-2 proviendrait du laboratoire P4 de Wuhan, en Chine.

Aujourd'hui sans doute la personne la plus écoutée de l'administration américaine, nommé en janvier dernier à la cellule de crise de l'administration Trump sur le coronavirus, Anthony Fauci s'est montré très clair.

Dans une interview accordée à National Geographic, l'éminent immunologiste a ainsi expliqué qu'il était invraisemblable que le coronavirus ait pu être intentionnellement élaboré.

«Les meilleures preuves montrent que le virus n’a pas été fabriqué dans un laboratoire en Chine», a déclaré le médecin.

«Tout indique que ce virus provient de la nature et qu'il s’est propagé à d’autres espèces. Il semble très probable que ce virus ne puisse pas être manipulé artificiellement ou délibérement», a-t-il ajouté.

In an exclusive interview, Dr. Fauci discusses the rush to reopen, why he does not believe coronavirus escaped a Chinese lab, and tips for handling the pandemic's information deluge https://t.co/qqplY7eBAo

— National Geographic (@NatGeo) May 5, 2020