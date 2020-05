Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mardi 5 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Les Etats-Unis n'ont rien à voir avec la tentative d' «invasion» du venezuela, assure Donald Trump

Donald Trump a assuré mardi que son gouvernement n'avait «rien à voir» avec une tentative d'«invasion» par mer du Venezuela, que Caracas a affirmé dimanche avoir déjoué, et dans laquelle quinze personnes, dont deux Américains, ont été arrêtées.

«Je viens d'être informé», a déclaré le président américain depuis les jardins de la Maison Blanche. «Cela n'a rien à voir avec notre gouvernement , a-t-il ajouté. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a présenté lundi les deux Américains arrêtés comme étant des «membres de la sécurité» de Donald Trump. Il a brandi les passeports des deux suspects, identifiés sous les noms de Luke Denman, 34 ans, et Airan Berry, 41 ans.

Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le leader de l'opposition Juan Guaido - qui s'est autoproclamé président en janvier 2019 - d'avoir recruté des «mercenaires» avec des fonds du pays pétrolier bloqués par des sanctions américaines pour fomenter une tentative d' «invasion» maritime du pays.

dieselgate : la justice allemande ouvre la porte à des indemnisations

Volkswagen pourrait être contraint de rembourser aux particuliers au moins une partie du prix d'achat de voitures diesel aux moteurs truqués, selon un premier avis rendu mardi par la plus haute juridiction allemande dans ce gigantesque scandale mondial du «Dieselgate».

La Haute cour de justice a estimé au cours de l'audience que l'achat d'une voiture équipée d'un moteur truqué pourrait en lui-même aboutir à un préjudice, remettant en cause la défense du constructeur. Tout remboursement devra cependant «prendre en compte dans une certaine mesure» l'utilisation du véhicule, et donc sa perte de valeur au fil du temps. Ceci exclut à priori un remboursement intégral, a ajouté le juge Stephan Seiters, rejetant la demande du requérant.

Ce requérant s'appelle Herbert Gilbert, 65 ans. Il a acheté d'occasion en 2014 une Volkswagen Sharan diesel, un des quelque 11 millions de véhicules pour lesquels le constructeur a avoué en septembre 2015 avoir placé des logiciels truquant leurs émissions polluantes. Un arrêt sera rendu le 25 mai, près de cinq ans après l'éclatement du scandale du «Dieselgate». Ce jugement pourrait avoir un impact sur les 68.000 procédures individuelles encore en cours en Allemagne contre Volkswagen, qui a accepté la semaine dernière de débourser au moins 750 millions d'euros pour payer entre 1.350 et 6.250 euros par véhicule à 235.000 clients, qui ne sont pas concernés par le futur arrêt de la Haute cour de justice allemande.

Le mois d'Avril 2020 parmi les plus chauds jamais enregistrés

Les températures en avril dans le monde ont été quasiment égales à celles d'avril 2016, le mois d'avril le plus chaud jamais enregistré, a indiqué mardi le service européen Copernicus sur le changement climatique dans un communiqué. Avril 2020 a effet connu une température moyenne inférieure à 2016 d'un «insignifiant 0,01°C».

Avril 2020 a par contre dépassé de 0,08°C le troisième avril le plus chaud, 2019, et de 0,70°C la moyenne enregistrée entre 1981 et 2010. Les températures les plus au-dessus des moyennes (1981/2010) ont été relevées sur les régions eurasiatique, notamment la Sibérie, au Groenland, sur l'océan Arctique, en Antarctique, sur les côtes de l'Alaska. Elles ont également largement dépassé la moyenne au Mexique, dans l'ouest de l'Australie et sur des parties d'Afrique centrale et de l'ouest.

En Europe, les températures ont nettement dépassé la moyenne sur l'Ouest du continent, mais sont restées dessous dans le nord-est, tout comme dans le centre du Canada, ou sur des parties d'Asie du sud et du sud-est. Après une décennie record, qui s'est conclue avec une année 2019 qui était la deuxième plus chaude jamais enregistrée sur la planète (derrière 2016), les années 2020 ont démarré sur la même tendance.