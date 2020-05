Les Australiens sortent les poubelles en déguisement pour se divertir pendant le confinement

Dinosaures, Hulk, Reine des neiges... Tous se donnent rendez-vous quotidiennement en Australie pour sortir les poubelles. Ou presque, puisqu'il s'agit d'un défi de confinement, pendant lequel les participants se déguisent afin de réaliser cette tâche ménagère d'ordinaire peu amusante.

L'idée est venue de Danielle Askew, une habitante d'Hervey Bay, dans l'Est du pays. Elle a créée une page Facebook «Bin isolation outing», que Courrier International a traduit en : «Sortir (ses poubelles) du confinement». Selon l'Australienne, le fait de s'occuper des ordures est l'un des très rares moments de la journée ou sortir n'est pas interdit, alors il faut en profiter.

Et l'idée semble avoir séduit un large public puisque la page en question comptait un million de membres au 5 mai, et les vidéos du challenge envahissent les réseaux sociaux. Des enfants aux personnes âgées, tout le monde participe dans une bonne humeur et une légèreté peu commune au milieu de la crise sanitaire mondiale.

Les déguisements sont aussi variés que les personnes qui participent, et pas toujours des plus distingués. Mais la majorité des publications montrent surtout des enfants qui sortent leur poubelle avec un grand sourire vêtu d'un déguisement de leur super-héros ou super-héroïne préférée. À se demander si tout cela n'est finalement pas une ruse pour motiver les enfants à participer aux tâches ménagères de la maison sans rouspéter.