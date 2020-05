CARTE : quels pays ne sont pas (ou peu) touchés par le coronavirus ?

Si la quasi totalité de la planète est désormais touchée par le coronavirus, 15 pays - sur les 197 reconnus par l'ONU - n'ont encore fait état d'aucun cas de Covid-19 sur leur territoire.

Parmi eux, deux sont situés en Asie : l'un en Asie centrale (le Turkménistan) et l'autre en Asie de l'Est (la Corée du Nord). On trouve également un Etat africain (le Lesotho). Quant aux douze autres, ce sont de petites îles perdues dans l'océan Pacifique (îles Cook, Kiribati, îles Marshall, Micronésie, Nauru, Niue, Palaos, îles Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu).

En dehors de ces pays à zéro cas, on dénombre environ 40 Etats recensant moins de 100 cas de coronavirus chez eux, donc quasiment épargnés par la pandémie mondiale. Ils sont principalement localisés en Afrique (Libye, Angola, Mozambique, Ouganda, Mauritanie...). Les autres se trouvant en Amérique latine et dans les Caraïbes (Nicaragua, Suriname, Bahamas, Grenade, Barbade...), ainsi qu'en Asie (Mongolie, Syrie, Yémen, Laos, Népal...). En Europe, seulement trois Etats recensent moins de 100 cas de contamination : le Vatican, le Liechtenstein et Monaco.

Si l'absence de cas de Covid-19 est crédible pour les micro-Etats du Pacifique, extrêmement isolés et qui ont rapidement fermé leurs frontières, ce n'est pas le cas pour la Corée du Nord et le Turkménistan, deux Etats au régime autoritaire soupçonnés de cacher la réalité de l'épidémie dans leur pays.

Dans le cas de la Corée du Nord, les experts ne croient pas à ce bilan parfait alors que le pays est voisin de la Chine, où le Covid-19 est apparu et a fait des dégâts majeurs (plus de 84.000 infections et quelque 4.600 morts), l'Empire du Milieu étant de surcroît le premier partenaire commercial de Pyongyang. De plus, des responsables nord-coréens auraient reconnu auprès de leurs citoyens des cas de Covid-19, a rapporté Radio Free Asia mi-avril.

Au Turkménistan, un pays dirigé lui aussi par un homme fort, Gourbangouly Berdymoukhamedov, le mot «coronavirus» a carrément été retiré des brochures médicales distribuées dans les écoles, les hôpitaux et sur les lieux de travail, affirme Reporters sans frontières (RSF). Pas étonnant donc que, dans ce contexte opaque, aucune contamination au Covid-19 n'ait été déclaré dans le pays, le seul d'Asie centrale dans ce cas après que le Tadjikistan - également gouverné par un autocrate, Emomalii Rahmon, au pouvoir depuis 27 ans - a déclaré ses premiers cas le 30 avril.

D'après les spécialistes, d'autres Etats sous-estiment involontairement le nombre d'infections. «Certains pays manquent d'instruments de mesure», éclaire Bertrand Badie, professeur émérite à Sciences Po Paris et spécialiste des relations internationales. En particulier dans de nombreux pays d'Afrique, où peu de tests sont pratiqués. Jusqu'à fin mars, le Lesotho, seul Etat africain à zéro cas, n'avait par exemple ni test ni centre de dépistage. Quant aux Comores (trois cas enregistrés), l'achipel a reçu seulement le 22 avril un appareil permettant de pratiquer des tests du coronavirus, relate Outre-mer la 1ère.

Cette problématique des tests se retrouve également dans les «Etats faillis», effondrés par des années de guerre (Syrie, Libye, Soudan du Sud, Yémen...). Eux aussi enregistrent peu de cas de coronavirus, vraisemblablement en raison de la quasi-absence de tests du Covid-19, due au contexte critique dans ces pays.