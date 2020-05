Coronavirus : Etats-Unis, Russie, Brésil… Quels sont les nouveaux épicentres de l’épidémie ?

Le coronavirus poursuit sa course meurtrière à travers le globe, mais les épicentres des débuts ont changé de localisation, et se trouvent désormais aux Etats-Unis, en Russie, au Brésil et au Royaume-Uni.

LES ETATS-UNIS

C'est depuis plusieurs semaines déjà le principal foyer mondial du coronavirus. Les Etats-Unis cumulent actuellement le plus grand nombre quotidien de décès dus au Covid-19 dans le monde (2.333 mardi, après 1.015 lundi) et de nouveaux cas (entre 25.000 et 30.000 supplémentaires chaque jour). Un rythme de propagation effréné, qui fait du pays de l'Oncle Sam l'Etat du globe le plus touché par le coronavirus depuis le début de l'épidémie (plus de 70.000 morts et 1,2 million de cas recensés).

Après avoir tardé à prendre la mesure de la maladie, dont le premier cas s'est déclaré dans le pays le 21 janvier, Donald Trump appelle depuis plusieurs semaines les gouverneurs à mettre fin au confinement décrété dans la quasi totalité des Etats et à redémarrer leur économie, quand bien même cela se traduirait par un alourdissement du bilan humain de l'épidémie. Un appel déjà écouté par près de la moitié des 50 Etats américains (dont le Texas ou la Floride), qui ont commencé ou s'apprêtent à lever leurs restrictions.

Une situation paradoxale, alors que le virus continue de progresser et qu'un rapport interne alarmant de l'administration américaine vient d'être révélé par le New York Times. Celui-ci prévoit une nouvelle flambée du Covid-19 dès la mi-mai, avec un nombre quotidien de décès qui pourrait atteindre les 3.000 d'ici au 1er juin, faisant passer le nombre total de victimes à plus de 100.000, tandis que les nouveaux cas recensés pourraient atteindre 200.000 par jour.

La Russie

Après être restée un long moment quasiment épargnée par le coronavirus (environ 2.200 cas seulement fin mars), la Russie doit aujourd'hui faire face à la plus rapide progression du Covid-19 en Europe. Elle a en effet déploré ce mercredi quelque 10.000 cas supplémentaires en 24 heures, pour le quatrième jour consécutif, faisant du pays le cinquième plus touché du Vieux Continent, avec environ 165.000 infections enregistrées au total. Dont certaines dans les plus hautes sphères du pouvoir, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine ayant été testé positif, tout comme la ministre de la Culture Olga Lioubimova ou le ministre de la Construction Vladimir Iakouchev.

Mais avec 1.537 morts, le taux de mortalité demeure très faible par rapport à l'Italie, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et même l'Allemagne. Selon les autorités russes, cela est dû à une série de mesures prises tôt pour contrer l'épidémie, telles que la fermeture des frontières, l'instauration d'une politique de dépistage massif (plus de quatre millions de tests déjà effectués), ou encore la préparation des hôpitaux à la pandémie, en particulier à Moscou, épicentre de l'épidémie en Russie, où plus de la moitié des cas du pays ont été déclarés.

Mais certaines voix mettent en doute la réalité de ces chiffres, soupçonnant notamment que de nombreux décès ne soient pas comptabilisés car attribués à d'autres pathologies. Malgré une situation toujours critique, le pays se prépare officiellement, à partir du 12 mai, à la levée progressive des mesures de confinement en vigueur depuis la fin du mois de mars.

Le Brésil

«La question n'est pas de savoir si le Brésil sera un jour le principal foyer de contamination au monde : c'est déjà le cas», a alerté samedi 2 mai Domingos Alves, responsable du Laboratoire de renseignements sur la Santé de l'université de Sao Paulo, cité par l'AFP. Et pourtant, les bilans officiels quotidiens, en forte hausse, restent moins élevés qu'aux Etats-Unis ou en Russie (600 morts supplémentaires en 24 heures mardi, un record, et près de 7.000 nouveaux cas). Mais la réalité est tout autre selon les experts.

Certains spécialistes ont calculé que le nombre de personnes infectées au Brésil serait environ 15 fois supérieur au chiffre officiel, et s'approcherait plutôt de 1,3 million (contre 115.000 enregistrés ce mardi). En cause, un manque criant de tests, ceux-ci étant réservés aux patients en état grave. Même constat pour les décès. Selon une étude scientifique datant du 15 avril, le nombre de morts pourrait être 2 à 9 fois supérieur aux chiffres du gouvernement. Avec près de 8.000 victimes recensées mardi, le bilan pourrait donc déjà se situer entre 16.000 et 72.000 décès.

Une hécatombe qui s'explique en partie par la saturation des services hospitaliers, où le matériel et les médecins manquent. La politique du président d'extrême droite Jair Bolsonaro n'a pas aidé, lui qui n'a cessé de minimiser la maladie, qualifiée de «petite grippe», et de critiquer les mesures de confinement décidées par les gouverneurs des Etats, les jugeant «inutiles», allant jusqu'à participant à une manifestation anti-confinement le 19 avril dernier.

Le Royaume-Uni

Une triste performance. Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays d'Europe à dépasser la barre des 30.000 morts dus au coronavirus (32.313), selon des statistiques officielles prenant en compte les décès dont le Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test. Le décompte du ministère de la Santé britannique, qui ne comprend que les morts de patients testés positifs, s'élève de son côté à 29.427, soit 693 de plus entre lundi et mardi, pour près de 195.000 cas confirmés (+4.406 en 24 heures). Même si les bilans quotidiens restent élevés, et que la situation dans les maisons de retraite reste critique, le pic de l'épidémie est passé, a annoncé le Premier ministre Boris Johnson la semaine dernière.

Un dirigeant conservateur qui est vivement critiquée par l'opposition et les médias pour sa gestion de la crise. Il est en effet accusé d'avoir pris l'épidémie à la légère, assurant le 3 mars en conférence de presse qu'il continuait à «serrer des mains» malgré le coronavirus, et d'avoir tardé à prendre des mesures radicales pour contrer la propagation de la maladie. «BoJo» a ainsi attendu le 18 mars pour annoncer la fermeture des écoles, le 20 mars pour les pubs, restaurants et théâtres, et le 23 mars pour décréter le confinement général de la population.

Comme en France, le manque de tests de dépistage est également pointé du doigt. En réponse, Boris Johnson en a promis 200.000 par jour «à la fin du mois». Hospitalisé en soins intensifs début avril après avoir été testé positif au coronavirus, le fantasque Premier ministre a également annoncé, lors de son retour devant la Chambre des communes ce mercredi, qu'il allait dévoiler une stratégie de déconfinement ce dimanche.