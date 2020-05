Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mercredi 6 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

278 MORTS CES DERNIÈRES 24 HEURES EN FRANCE, SOIT UN TOTAL DE 25.809 DÉCÈS

L’épidémie de coronavirus a fait 278 morts de plus en 24 heures en France, portant le bilan total à au moins 25.809 décès depuis le 1er mars, a indiqué mercredi la Direction générale de la santé.

La pression sur les services de réanimation continue de s’alléger, avec 283 patients Covid-19 en moins, alors que la carte provisoire du déconfinement compte toujours 27 départements en rouge en métropole (Ile de France et nord-est), les autres étant en orange ou vert.

Le nombre total de cas graves hospitalisés en réanimation reste élevé à 3.147. En comptant les malades en réanimation pour d'autres pathologies, la réa accueille toujours un nombre de patients supérieur (127% de taux d'occupation) aux capacités initiales de quelque 5.000 places, selon un communiqué. Le nombre total de patients hospitalisés poursuit également sa décrue, à 23.983 (-792).

Concernant les décès, 16.237 (+177) ont été enregistrés dans les hôpitaux et 9.572 (+101) dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

#Coronavirus #COVID19 | Situation au mercredi 6 mai 2020





Synthèse des indicateurs de l'activité épidémique :



Tension hospitalière sur les capacités en réanimation



Circulation active du virus





En savoir plus : https://t.co/AgaEUYkjcE pic.twitter.com/p2qN4aIzrX — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 6, 2020

Un seul département change de couleur dans la nouvelle carte provisoire du déconfinement, qui fait la synthèse de deux indicateurs (circulation active du virus et les capacités de réanimation): la Sarthe qui passe d'orange à vert.

27 départements métropolitains et Mayotte sont en rouge, 47 départements métropolitains (Corse comprise) et quatre d'outremer en vert.

INTERMITTENTS, FONDS D'INDEMNISATION, LIEUX DE CRÉATION... TOUT SAVOIR SUR LES ANNONCES D'EMMANUEL MACRON POUR AIDER LA CULTURE

A l'issue d'un long entretien organisé ce mercredi en visioconférence avec plusieurs artistes, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a dévoilé les premières orientations d’un «plan d'aide pour la culture». Des mesures très attendues par un secteur fortement fragilisé qui emploie 1,3 million de personnes.

Cette discussion de plus de deux heures s'est déroulée en présence des ministres du Travail et de l'Economie, Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire, et, bien entendu, de leur confrère de la Culture, Franck Riester. Ce plan vise à soutenir un domaine qui se considère comme «le grand oublié» de cette crise sanitaire.

Le chef de l’État Emmanuel Macron a notamment plaidé pour la prolongation d’une année des droits des intermittents du spectacle, au-delà des six mois où leur activité aura été «impossible ou très dégradée». En conclusion : jusqu'à la fin du mois d’août 2021.

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE VA ACHETER DE LA NOURRITURE AUX AGRICULTEURS POUR LES PLUS DÉMUNIS

Le conseil régional d'Ile-de-France lance un «programme alimentaire régional» avec la chambre régionale d'agriculture, en finançant l'achat auprès des agriculteurs franciliens de produits agricoles qui seront distribués aux plus démunis, très touchés par la crise du coronavirus.

Pour Valérie Pécresse, présidente francilienne (ex-LR), avec la crise sanitaire, «nous voyons monter la pauvreté et la précarité dans nos territoires», ce qui «exige une réponse alimentaire urgente et solidaire», a-t-elle expliqué lors d'une visio-conférence.

Pour renforcer les distributions alimentaires, «nous avons décidé (...) de créer un programme alimentaire régional pour venir en aide aux plus démunis. Sur la base des besoins exprimés par les associations et la banque alimentaire, la région financera l'achat de produits agricoles auprès des agriculteurs franciliens», a-t-elle expliqué.

CHINE : REPRISE TRÈS PROGRESSIVE DES COURS À WUHAN, BERCEAU DE L'ÉPIDÉMIE

Masques, détecteurs de température et distanciation sociale: les lycéens de terminale ont repris les cours mercredi à Wuhan, la métropole chinoise d’où l'épidémie de Covid-19 est partie à la fin de l’an dernier avant de gagner l’ensemble de la planète.

Après quatre mois de grandes vacances pour cause de Nouvel an chinois, puis de coronavirus, les élèves en uniforme ont fait leur retour, masque sur le visage, après être passés devant des caméras infrarouges afin de détecter une possible fièvre.

Dans le reste du pays, la rentrée est elle aussi progressive suivant les régions: dans les métropoles géantes de Pékin et Shanghai, seuls les élèves de dernière année de lycée ont également repris les cours la semaine dernière en vue du bac, dont la date a été repoussée d’un mois dans tout le pays, à début juillet.

Mais les étrangers restent interdits d'accès et les Chinois rentrant au pays sont soumis à une quarantaine de 14 jours.

PAS DE PROTECTION, MUSIQUE, DISSOLUTION... LA SURPRENANTE VISITE DE DONALD TRUMP DANS UNE USINE DE MASQUES

Quelques jours après la visite de Mike Pence dans un hôpital, où il avait refusé de porter un masque malgré les règles sanitaires, c'était au tour de Donald Trump de se rendre ce 5 mai dans une usine qui fabrique ces protections, à Phoenix (Arizona), sans se couvrir le visage.

Si le vice-président avait alors reconnu une erreur, il est peu probable que le pensionnaire de la Maison Blanche en fasse de même. En avril, il avait ainsi assuré qu'il était peu enclin à porter un masque au vu de son poste. «Porter un masque en recevant des présidents, des Premiers ministres, des dictateurs, des rois, des reines, je ne sais pas... Je ne le sens pas pour moi», avait-il alors expliqué.

L'objectif numéro 1 affiché de son administration est désormais de redonner un élan à l'économie à quelques mois de l'élection présidentielle.

Alors que les chiffres du chômage étaient quasi-record pendant son mandat, la crise sanitaire a détruit 20.236 millions d'emplois privés rien que sur le mois d'avril. Son bilan économique étant la plus grande réussite de son mandat, la remettre d'aplomb pourrait lui permettre d'électriser sa base, et de convaincre les indécis. Reste à savoir si ce choix de l'emploi sur la santé lui sera reproché dans les urnes en novembre 2020.