Il passe 3 mois sur son yacht sans pouvoir débarquer

Un ressortissant de Singapour a été secouru par la marine fidjienne le jeudi 30 avril, après avoir passé près de trois mois seul en mer, à cause de la pandémie de Covid-19, relate le site d'information américain Business Insider.

Quand Wong Tetchoong a pris le large le 2 février pour une traversée du Pacifique, il était bien loin de s'imaginer ce qui allait lui arriver. Même si quelques cas de personnes touchées par le Covid-19 avaient déjà été découverts, ils étaient encore rassemblés en Chine.

A l'origine, le Singapourien devait effectuer son voyage avec deux amis d'Indonésie. Mais ceux-ci ont dû quitter le navire précipitamment le 28 février pour retourner dans leur pays d'origine, qui fermait ses frontières en raison du Covid-19, explique Wong Tetchoong au Fiji Sun.

L'homme de 59 ans se retrouve alors seul à bord et a bien du mal à accoster. Il essaie tout d'abord de se rendre en Indonésie, mais les courants violents l'en empêchent. Papouasie-Nouvelle-Guinée puis Iles Salomon, Wong Tetchoong essuie refus sur refus, les pays ayant fermé leurs ports pour éviter la propagation du Covid-19. Il se rend donc à Tuvalu, mais jamais deux sans trois : «Ils ne m'ont pas laissé entrer, mais les gens de Tuvalu m'ont fourni de la nourriture», raconte-t-il au journal fidjien.

Après un voyage de six jours, Wong Techoong arrive le 28 avril dans les eaux entourant les Fidji, mais le pilotage automatique de son yacht est endommagé et les vents violents n'arrangent pas son cas. C'est là que la marine fidjienne intervient pour le ramener à bon port et ainsi le secourir le 30 avril. D'après The Guardian, il est autorisé à accoster dans le pays suite à des discussions entre les gouvernements fidjien et singapourien.

Les responsables de la santé montent alors à bord et procèdent à un contrôle sanitaire avant de l'emmener à l'hôpital pour une raison inconnue. «C'est ma première fois aux Fidji, je me plais beaucoup ici. Un grand merci à la marine fidjienne et au gouvernement fidjien d'être venus à mon secours», s'est-il réjoui au Fiji Sun. Quand bien même, Wong prévoit de retourner à Singapour auprès de sa femme et de ses deux filles dès la réouverture des frontières.