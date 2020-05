Kim Jong-un remplacé par un sosie ? La nouvelle théorie sur le leader nord-coréen

L’état de Kim Jong-un n’en finit pas de faire parler. Dernière rumeur en date : il aurait été remplacé par un sosie.

Plusieurs internautes ont partagé des messages en ce sens après son apparition du 1er mai dernier, lors de l’inauguration d’une usine. Une folle théorie d’autant plus persistante que Kim Jong-un avait été annoncé mort quelques jours plus tôt.

Ces internautes affirment avoir relevé des différences physiques majeures entre les dernières photos du leader nord-coréen et les clichés plus anciens. Traits du visage, dentition, coupe de cheveux et forme des oreilles sont notamment pointés.

«Le Kim Jong-un apparu le 1er mai est-il le vrai ?», a ainsi souligné sur Twitter la militante Jennifer Zeng, plusieurs photos à l’appui.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

More of old and new photos "Kim Jong-un" to compare. 更多「金正恩」新老照片對比。 pic.twitter.com/zvaMlUpTcP — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

L’ancienne députée britannique Louise Mensch défend également la théorie d’un «nouveau Kim Jong-un», pointant des différences au niveau des dents et des grains de beauté.

New Kim vs real Kim again. Anyway, night pic.twitter.com/J9zmcjIa6D — Louise Mensch (@LouiseMensch) May 2, 2020

De nombreux autres twittos évoquent la présence d’une marque sur le poignet du dirigeant, qui n’était pas là auparavant. Sur ce point, une explication médicale est avancée. Un tel signe serait le résultat d’une «ponction artérielle» dans le cadre d’une opération du cœur.

Was the "Kim Jong Un" who cut the ribbon at that fertilizer plant a body double or nah? https://t.co/QZvX2v5p08 — Matt Parlmer (@mattparlmer) May 3, 2020

Annoncé mort pendant son absence

La théorie d’un sosie de Kim Jong-un est notamment alimentée par sa longue absence. Avant l’événement du 1er mai, le chef nord-coréen n’avait plus été vu en public depuis le 11 avril. Une absence d’autant plus remarquée qu’il n’avait pas participé aux célébrations du 15 avril. Cette journée est la plus importante du calendrier nord-coréen car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, son grand-père.

Des rumeurs sur sa santé avaient rapidement circulé, laissant entendre qu’il se trouvait dans un état grave après une intervention cardiaque. Il avait même été annoncé mort par le site américain TMZ, pourtant généralement bien informé.