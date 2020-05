Les Irlandais paient une dette vieille de 1847 aux Amérindiens pour les aider pendant l'épidémie de Covid-19

Il aura fallu attendre plus de 170 ans, mais les Amérindiens pourront dire que les bonnes actions finissent par payer. En 1847, les Chactas avaient participé à l'effort international pour soutenir l'Irlande pendant la famine qui aurait fait jusqu'à 1 million de victimes, en versant 170 dollars.

Une somme qui peut paraître dérisoire, mais qui équivaudrait aujourd'hui à 5.000 dollars, selon le New York Times. Depuis, des liens forts se sont créés entre les Amérindiens et les Irlandais, symbolisés notamment par une statue à proximité de Cork, dans le sud du pays. Alors au vu de la situation de plusieurs tribus, particulièrement touchées par la crise du coronavirus, certains ont senti qu'il était temps de renvoyer l'ascenseur.

Début mai, le mot commence en effet à passer concernant une campagne de financement participatif pour aider les Navajos et Hopis. En deux jours, plus de 500.000 dollars sont versés, provenant en grande partie d'Irlande selon les organisateurs. Au 6 mai, la totalité des dons dépasse les 2,5 millions de dollars.

Une situation sanitaire proche de la catastrophe

«Les actes de bonté des ancêtres autochtones ont été rétribués près de 200 ans plus tard grâce à la mémoire du sang et à l'interconnexion. Merci, IRLANDE, pour votre solidarité et votre présence ici pour nous», ont écrit les organisateurs sur la page du financement participatif. Interrogé par le New York Times, Gary Batton, chef des Chactas, ne s'est pas montré surpris de ce geste : «Nous sommes devenus des âmes soeurs avec les Irlandais depuis les années de la famine. Nous espérons qu'ils pourront devenir des amis sur la durée avec les Navajos et les Hopis, comme nous».

Si cette campagne a été aussi bien reçue, c'est que la crise du coronavirus a été particulièrement violente pour ces deux tribus. En effet, la réserve des Navajos avait le troisième pire taux de contamination derrière New York et le New Jersey à la fin du mois d'avril, et des renforts des Etats voisins ont été envoyés pour aider les personnes sur place à faire face à la maladie. Au 6 mai, l'on décomptait 2.700 cas pour 70 morts, sur une population de 156.000 habitants. Les dons serviront notamment à apporter de l'eau et des vivres, sachant qu'un tiers des foyers n'a pas accès à l'eau courante.