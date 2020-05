Ruth Bader Ginsburg, l’une des juges les plus influentes de l’histoire des Etats-Unis, hospitalisée

Juriste, féministe, icône de la pop culture américaine... Ruth Bader Ginsburg n'est pas juste une membre de la Cour suprême américaine. Du haut de ses 87 ans, elle a marqué de son empreinte les Etats-Unis depuis le début de sa carrière, et continue de le faire.

Alors la nouvelle de son hospitalisation le 5 mai pour une infection aigüe du «liquide biliaire» liée à l'obstruction par un calcul du canal cystique inquiète en plus haut lieu, et en particulier chez les démocrates. La doyenne de la Cour suprême est solide, puisqu'elle a notamment été traitée quatre fois pour des cancers ces dernières années, mais l'éventualité de son décès pourrait avoir des répercussions très importantes pour les décennies à venir concernant le visage des Etats-Unis.

En effet, si jamais «RBG» venait à ne pas survivre à son hospitalisation, un autre juge serait nommé. Or celui-ci est choisi par le président des Etats-Unis, qui profite de la situation pour influencer les futures décisions de l'institution la plus puissante du pays. Lors de la nomination de Ruth Bader Ginsburg en 1993, Bill Clinton mettait en avant le féminisme. En 2020, Donald Trump pourrait faire en sorte d'instaurer l'une des Cours les plus conservatrices depuis plusieurs décennies. En effet, à l'heure actuelle, sur les neuf juges, 4 sont considérés comme libéraux, contre 5 conservateurs. Un «équilibre» qui pourrait basculer à 6 contre 3.

Sa santé aura des conséquences immédiates

Si cela est aussi important, c'est que nommer un juge à la Cour suprême n'arrive pas tous les jours. Il faut un décès ou une démission de l'un des membres pour que le président puisse instaurer un nouveau magistrat. Barack Obama en a eu l'occasion deux fois en 8 ans de mandat, de même que Donald Trump en bientôt 4 ans à la Maison Blanche. Pour rappel, en cas de litiges concernant des grandes questions judiciaires, c'est cette institution qui a le dernier mot.

La perspective d'une nouvelle nomination ne rassure donc pas les démocrates, alors que les questions d'avortement ou de ports des armes à feu sont sur le devant de la scène depuis le début de mandat de Donald Trump. Avec une telle majorité, il serait beaucoup plus aisé pour l'administration actuelle de mettre à bien ses promesses et ses prises de position.

Depuis le début du mander de l'ex-homme d'affaires, beaucoup sur les réseaux sociaux demandaient à Ruth Bader Ginsburg de tenir bon avec un certain humour. L'émission Saturday Night Live avait même réalisé un sketch où l'on voyait la juriste montrer son calendrier pour l'année 2018, qui ne comportait qu'une seule tâche : «ne pas mourir». Au vu de l'impact de sa santé sur les Etats-Unis, nul doute que l'avancée des soins sera particulièrement suivie dans les prochains jours.