Vidéo : des vagues bioluminescentes observées sur les plages du sud de la Californie

Le phénomène n'est pas rare mais reste fascinant. En Californie, ceux qui se sont aventurés sur la plage de nuit ont eu la surprise de voir les vagues s'illuminer. Cette lumière bleue, due à la bioluminescence, apparait régulièrement sur les rivages du sud de l'Etat, mais elle semble particulièrement vive cette année.

Selon le Guardian, cela est probablement du aux fortes pluies qu'a connu la Californie récemment : elles ont contribué à la prolifération des algues.

En journée, le phytoplancton, c'est à dire l'ensemble des organismes végétaux (ou micro-algues) vivant en suspension dans l'eau, s'accumule à la surface, donnant une teinte rougeâtre à l'eau. On parle alors de marée rouge.

Mais, la nuit, l'énergie produite par les réactions chimiques au coeur de ces micro-organismes se traduit en lumière. C'est la bioluminescence.

SURF'S UP: Surfers in California rode stunning, bioluminescent waves off the coast of San Diego. The remarkable sight was caused by a red tide—typically caused by a bloom of a type of plankton—that stretched up a part of the coast. https://t.co/SoPoBcBq8x pic.twitter.com/39IgLCP9m8

— ABC News (@ABC) May 3, 2020