Vidéos : un impressionnant incendie ravage une tour de 49 étages près de Dubaï

Un puissant incendie s’est déclaré mardi 5 mai au soir dans une tour d’habitation de 49 étages de la ville de Sharjah, près de Dubaï.

Il était peu après 21h lorsque le feu, parti du 10e étage du gratte-ciel, a commencé à se propager aux autres étages.

Les pompiers, alertés par la police, sont arrivés rapidement sur les lieux et ont évacué pas moins de 250 familles. Par miracle, le puissant incendie n’a pas fait de victimes. Seules sept personnes ont été prises en charge pour suffocation ou de légères blessures.

des Vidéos impressionnantes

Les nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux témoignent de la puissance du feu, qui a ravagé toute la tour, construite en 2006.

Ces images rendent compte également de nombreux débris tombant du brasier. Selon le colonel Sami Khamis Al Naqbi, directeur de la défense civile, interrogé par le journal Khaleej Times, ces débris ont d’ailleurs provoqué des dégâts sur des véhicules garés à proximité.

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.





Details...https://t.co/ECgPVKKWVk





Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Fire breaks out in Sharjah building





Details...https://t.co/ECgPVKKWVk





Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Breaking: Massive fire at the Abbco Tower in Sharjah, UAE. The skyscraper is 48 stories and is a residential building. pic.twitter.com/M3vayruRjN — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 5, 2020

Trois heures après le début de leur intervention, les pompiers sont parvenus à maîtriser l’incendie. Pour l’heure, la cause du départ de feu reste à déterminer.