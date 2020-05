Coronavirus : Les 5 infos essentielles de ce jeudi 7 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

178 morts ces dernières 24 heures, soit un total de 25.987 décès

Selon le dernier bilan de la Direction générale de la Santé, 178 personnes sont décédées du Covid-19 ces dernières 24 heures, soit un total de 25.987 depuis le 1er mars. On recense 16.386 morts dans les hôpitaux, soit 149 de plus que la veille, et 9.601 morts dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad (+29).

La pression des services de réanimation continue de diminuer, avec 186 malades en moins par rapport à mercredi. Pour la première fois, le nombre de cas graves hospitalisés dans les services de réanimation passe sous la barre des 3.000, avec 2.961 cas.

Quatre régions concentrent 72% des personnes hospitalisées pour le Covid-19 : l'Île-de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Trois d'entre elles figurent parmi les régions classées en «rouge» sur la carte du déconfinement présentée aujourd'hui par Édouard Philippe.

En Europe, la barre des 150.000 morts a été franchie, dont les trois-quarts en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, selon un comptage de l’AFP. L’Europe reste le continent le plus durement touché par la pandémie.

Edouard Philippe donne les détails du plan de déconfinement

Le Premier ministre a confirmé aujourd’hui que le déconfinement aurait bien lieu à partir du lundi 11 mai. Il a indiqué que le pays était « coupé en deux », faisant ainsi référence à la carte du déconfinement. Quatre régions de France métropolitaine (Île-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Compté) ainsi que Mayotte y figurent en rouge. Ces départements, comme ailleurs en France, pourront procéder au déconfinement lundi prochain mais avec des règles plus strictes. Les collègues, les parcs et jardins publics resteront notamment fermés dans ces zones rouges.

Carte du déconfinement / Ministère des Solidarités et de la Santé

Le Premier Ministre a aussi précisé que le port du masque de protection sera obligatoire dans les transports en commun sur l’ensemble du territoire, sous peine d’une amende de 135 euros. Si les Français seront de nouveau libres de circuler, mais devront tout de même rester dans un périmètre de 100 kilomètres autour de leur domicile. Une nouvelle attestation de déplacement sera disponible pour les personnes devant se déplacer au-delà de cette limite.

Le gouvernement a également annoncé la mise en place d’une aide 475.000 euros pour les établissements accueillant des personnes âgées. Une prime sera également versée au personnel des Ehpad, allant de 1000 à 1.500 euros.

La justice ordonne la fermture provisoire de Renault à sandouville

Le tribunal judiciaire du Havre, qui avait été saisi par la CGT, a contraint aujourd’hui l’usine Renault de Sandouville (Seine-Saint-Denis) à fermer, en raison de mesures de protection des salariés insuffisantes face à la pandémie Covid-19.

L’usine avait arrêté son activité le 16 mars dernier à cause de la pandémie, puis repris partiellement depuis le 28 avril. Elle a de nouveau fermé ses portes cet après-midi.

Le tribunal condamne également l’entreprise à mettre «en œuvre des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs». Renault devra en autre revoir ses protocoles de sécurité et ses plans de prévention, et la production restera suspendue tant que des mesures effectives ne seront pas mises en place.

Le Japon autorise le remdesivir pour traiter le Covid-19

Le Japon devient le deuxième pays à autoriser le remdesivir, après les États-Unis, pour traiter les patients atteint du Covid-19. Ce médicament, développé par le laboratoire américain Gilead Sciences, est à l’origine destiné aux malades d’Ebola. Une étude sur plusieurs milliers de patients a cependant démontré une certaine efficacité pour traiter les malades du nouveau coronavirus.

Les patients traités par le remdesivir ont guéri légèrement plus vite que la moyenne, avec un temps de rétablissement de 11 jours contre 15 en moyenne, selon les résultats de l’essai américain. Malgré ces résultats encourageants, le gouvernement continue d’inciter la population à rester chez soi. L’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 31 mai dans l’archipel.

Le tourisme international

«C'est de loin la crise la plus grave à laquelle le tourisme international ait été confronté depuis le début des relevés», a déclaré aujourd’hui l’Organisation mondiale du Tourisme, une agence de l’ONU, qui estime le recul de 60 à 80% du tourisme en 2020.

Les arrivées ont déjà chuté de 22% sur le premier trimestre de l’année, et de près de 57% au mois de mars, de nombreux pays ayant mis en place des mesures de confinement. L’organisation craint «la mise en danger de 100 à 120 millions d'emplois directs dans le tourisme», et les pertes financières se chiffrent déjà à plus de 80 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l’année.

L'OMT s’attend tout de même à une reprise à la fin de l’année 2020, mais surtout pour l’année prochaine. Les voyages de vacances ou pour rendre visite à des proches devraient reprendre plus rapidement que les voyages d'affaires, selon les experts.