États-Unis : une styliste ongulaire tuée par l’alligator d'une cliente

En déplacement chez une cliente, vendredi dernier sur Kiawah Island, une île privée située en Caroline du Nord, une styliste ongulaire a été tuée par un alligator se trouvant sur la propriété.

Pour cause de crise sanitaire, Cynthia Covert officiait au domicile de ses clients, a rapporté l’agence AP. La femme âgée de 58 ans avait terminé sa prestation quand elle a aperçu un alligator près d’un étang.

