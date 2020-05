Etats-Unis : une vidéo montrant un joggeur noir abattu par deux hommes suscite la colère

Les Etats-Unis sont sous le choc. Plusieurs mois après la mort d'Ahmaud Arbery, un jeune noir de 25 ans qui habitait en Géorgie, une vidéo publiée sur internet montre les circonstances de son décès. Il avait été tué par balles en février, suspecté par deux hommes d'être sur le point de commettre un cambriolage.

Mais les images (très violentes qui peuvent choquer les plus sensibles) dévoilées ce 5 mai montrent que les faits pourraient être très différents. En effet, alors qu'il était en train de faire un jogging dans la ville de Brunswik, on voit Ahmaud Arbery être pris à partie par les deux hommes en question. L'un d'eux descend du véhicule armé d'un fusil. Une bagarre commence alors, pendant laquelle le jeune homme tente d'enlever l'arme des mains de son agresseur, un premier coup de feu part dans le vide, mais le deuxième le touche. Ahmaud Arbery s'écroule alors sur la route.

Jusqu'alors, les deux personnes qui ont confronté le joggeur n'avaient pas été inquiétées par la police : un père, ancien policier, et son fils. Ils avaient assuré qu'il s'agissait de légitime défense car Ahmaud Arbery allait commettre un crime. La loi de Géorgie permet en effet à «une personne privée» d'arrêter quelqu'un si «l'infraction est commise en sa présence, ou qu'il en a connaissance». Travis et Greg McMichael ont assuré qu'il ressemblait à un suspect responsable de cambriolages dans la zone.

Depuis la publication de la vidéo, la colère est très rapidement montée dans le pays et une enquête a été ouverte, et le dossier sera présenté à un grand jury, qui décidera si les deux hommes devront être inculpés ou non. Sur les réseaux, beaucoup ont fait part de leur désarroi face à cette situation, notamment grâce au hashtag #JusticeForAhmaud.

Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de 2020, a déclaré que la famille du jeune homme «mérite justice, et la mérite tout de suite». LeBron James, qui prend régulièrement la parole face aux crimes racistes commis aux Etats-Unis, a montré sa colère sur Twitter : «nous sommes littéralement chassé TOUS LES JOURS/TOUS LE TEMPS quand nous quittons le confort de nos maisons ! On ne peut même pas aller faire un jogging !»

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the..... pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

— LeBron James (@KingJames) May 6, 2020