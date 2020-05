Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du jeudi 7 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

plainte contre valéry giscard d'estaing pour agression sexuelle

L’ancien chef de l’État, aujourd’hui âgé de 94 ans, fait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle, déposée par la journaliste allemande Ann-Kathrin Stracke. La journaliste a confirmé cette information aujourd’hui à l’AFP. Elle accuse Valéry Giscard d’Estaing de lui avoir touché les fesses à plusieurs reprises, lors d’une interview.

Les faits auraient eu lieu décembre 2018. Mme Stracke interviewait l’ancien président à l’occasion du centième anniversaire de la naissance d'Helmut Schmidt, ex-chancelier allemand qu'a côtoyé M. Gisard d’Estaing lorsqu'il était à l'Élysée. À la fin de l’entretien, la journaliste lui aurait demandé de prendre une photo avec elle. Alors que son assistante prenait la photo, il aurait glissé la main sur les fesses de Mme Stracke.

Soutenue par son employeur, elle a décidé de porter plainte un an plus tard. L’entourage de l’ancien président n’a pas souhaité s’exprimer sur cette affaire.

Meurtre de Sophie Le Tan : une nouvelle demande de remise en liberté du suspect a été rejetée

La Chambre d’instruction du tribunal de Colmar a rejeté aujourd’hui une nouvelle demande de remise en liberté de Jean-Marc Reiser, mis en examen pour le meurtre de l’étudiante Sophie Le Tan. Le suspect avait adressé cette nouvelle demande directement à la chambre d’instruction.

Jean-Marc Reiser avait été interpellé en 2018, quelques jours seulement après la disparition de la jeune femme. Il avait déjà émis une demande de remise en liberté en 2019, qui avait été rejetée.

Le corps de l’étudiante avait été retrouvé en octobre 2019 dans une forêt des Vosges, où le suspect se rendait régulièrement. De nombreuses traces de sang de la victime ont été retrouvées au domicile du M. Reiser, et son ADN sur le manche d’une scie.

Israël : Benjamin Netanyahu chargé de former un gouvernement d'union

Le président israélien Reuven Rivlin a chargé Benjamin Netanyahu, le Premier Ministre sortant, de former un gouvernement d’union avec le camp de son ancien rival, Benny Gantz, ex-chef de l’armée. L’accord sur ce gouvernement d’union a été validé aujourd’hui par un vote du Parlement, qui laissait peau de place au doute : le Likoud (parti de droite) de Netanyahu et le parti «Bleu-Blanc» de Benny Gantz disposent d’une majorité de sièges au Knesset. Le futur gouvernement devra prêter serment le 13 mai prochain, mettant ainsi fin à la plus longue crise politique de l’histoire moderne d’Israël.

Benjamin Netanyahu conserve donc son poste de Premier Ministre pour les 18 prochains mois. Il reste tout de même inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, et son procès devrait avoir lieu à la fin du mois. «Nous n'avons trouvé aucune raison légale empêchant la formation d'un gouvernement par le Premier ministre Netanyahu (...) mais cette conclusion à laquelle nous sommes parvenus ne diminue en rien la gravité des charges», a déclaré la Cour Suprême.