Patients testés positifs au coronavirus après une guérison : l'OMS écarte la thèse d'une réinfection

Peut-on attraper le coronavirus deux fois ? Cette question taraude les chercheurs et dirigeants du monde entier, surtout depuis la découverte en Corée du Sud de dizaines de cas de patients testés positifs juste après une guérison. Mais il s'agit en fait de faux positifs, a rassuré mercredi 6 mai l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), écartant l'hypothèse, un temps évoquée, d'une réinfection.

Ces quelque 300 cas de malades sud-coréens déclarés guéris après un test négatif, puis testés à nouveau positifs une ou deux semaines après, sont liés à la présence de cellules ayant persisté dans les poumons après la guérison, a expliqué l'agence onusienne à l'AFP. «D'après ce que nous savons aujourd'hui, sur la base de données très récentes, il semble que ces patients expulsent du matériel ayant persisté dans les poumons, dans le cadre de la phase de rétablissement», a indiqué l'organisation.

En clair, les tests étaient défaillants, car trop sensibles à des charges virales extrêmement basses. «Nous devons collecter systématiquement des échantillons pour mieux comprendre combien de temps ils abritent du virus vivant», a ajouté l'OMS, précisant que ce n'est pas parce que du virus présent est vivant qu'il peut être transmis à quelqu'un d'autre.

Cette thèse des faux positifs avait déjà été mise en avant il y a quelques jours par Maria Van Kerkhove, une des responsables de la gestion de la pandémie à l'OMS, lors d'une interview à la BBC. «Lorsque les poumons guérissent, il reste des cellules mortes à l'intérieur de l'organe. Ces cellules finissent par ressortir par les voies aériennes et ce sont ces fragments de poumons qui rendent le test PCR (par prélèvement nasal, NDLR) positif», avait-elle expliqué. «Ce n'est pas un virus contagieux, ce n'est pas une réinfection, ce n'est pas une réactivation. Cela fait partie du processus de récupération», avait-elle insisté.

Pas de preuve que les ex-malades ne puissent pas de nouveau attraper le covid-19

Même si ces résultats sont «encourageants» selon John Newton, coordinateur de la politique de tests au Royaume-Uni, cela ne veut pas nécessairement dire que l'on ne peut pas attraper le Covid-19 plusieurs fois. «Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps soient prémunies contre une seconde infection», a indiqué l'OMS le 24 avril dernier dans un communiqué, dans lequel elle se montre défavorable à l'instauration de «passeports immunitaires».

Et même si ces ex-malades sont protégés, les experts ne savent pas combien de temps dure cette immunité. Ils ne peuvent pour l'instant qu'extrapoler à partir des autres coronavirus, qui ne confèrent pas d'immunité à vie, et en particulier du Sras, responsable de 774 morts dans le monde entre 2002 et 2003 (dont 349 en Chine continentale), dont les malades étaient protégés au moins pendant plusieurs mois et jusqu'à deux ans. Le Dr Anthony Fauci, épidémiologiste mondialement reconnu qui conseille Donald Trump sur la crise du coronavirus, imagine ainsi que l'immunité des personnes infectées par le Covid-19 en février devrait durer au moins jusqu'à septembre, et donc les protéger d'une éventuelle deuxième vague épidémique à l'automne.