Pénurie de hamburgers dans des centaines de fast-foods aux Etats-Unis

Une autre conséquence de la crise du coronavirus. Aux Etats-Unis, un fast-food sur cinq de la chaîne Wendy's, soit environ un millier de restaurants, ne sert plus actuellement de hamburgers, selon la société d'analyse financière américaine Stephens. En cause, une pénurie de bœuf, liée à la fermeture temporaire d'abattoirs pour motif d'épidémie de Covid-19.

L'enseigne Wendy's, l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide du monde, mais qui n'est pas présente en Europe, a reconnu elle-même dans un communiqué que les fournisseurs de bœuf en Amérique du Nord étaient «actuellement confrontés à des problèmes de production» et que «certains des éléments de (leur) menu (pouvaient) être temporairement limités dans certains restaurants dans l'environnement actuel».

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont partagé des photos ces derniers jours de feuilles placardées sur les restaurants ou au niveau de leur drive avertissant qu'il était impossible actuellement de commander des hamburgers ou tout autre produit à base de bœuf.

@Wendys the store in Blythewood SC has no burgers. What’s up? pic.twitter.com/qCrmeItXoS — Stephanie (@stephgrant96) May 4, 2020

Mais on est encore loin d'une pénurie généralisée dans tous les Etats-Unis, tempère l'analyste du cabinet Stephens, James Rutherford, dans une note. En effet, certains Etats sont très touchés, comme l'Ohio, le Michigan ou l'Etat de New York, où 30 % des restaurants Wendy's sont à court de viande, tandis que d'autres - l'Arizona, le Nevada ou la Louisiane - sont totalement épargnés. Le sévérité des pénuries dépend de la «géographie des fermetures d'usines de transformation», écrit James Rutherford.

Une vingtaine d'employés d'abattoirs morts du coronavirus

Selon le principal syndicat agricole aux Etats-Unis, Farm Bureau, au moins 18 usines de viande ont été fermées au cours des deux derniers mois, diminuant la capacité du pays à transformer de la viande de porc d'environ 20 % et celle de bœuf de 10 %. Le géant de la viande Tyson Foods a par exemple déjà fermé cinq abattoirs, et a prévenu lundi que de nouvelles fermetures d'abattoirs étaient plus que probables cette année.

Le décret signé le 28 avril par le président américain Donald Trump, ordonnant aux usines, où sont abattus et transformés bovins, porcs et volailles, de rester ouvertes, semble donc pour l'instant sans effet. D'autant plus que les salariés ont peur de venir travailler, certains ne se rendant déjà plus à l'usine, de peur d'être contaminés par le Covid-19. Environ 20 d'entre eux ont déjà succombé au coronavirus et au moins 6.500 ont été affectés à divers degrés au 30 avril, d'après leur syndicat UFCW.

Pour l'instant, cette pénurie de viande n'affecte pas les autres grandes chaînes de fast-food, comme McDonald's ou Burger King. Le PDG de la première, Chris Kempczinski, a assuré la semaine dernière qu'il n'avait pas connu de «rupture de la chaîne d'approvisionnement», bien que l'enseigne surveille ses approvisionnements en viande toutes les heures. «Nous n'avons observé aucune interruption ou perturbation de notre chaîne d'approvisionnement en Amérique du Nord, que ce soit du côté du bœuf, du porc ou de la volaille», a déclaré de son côté José Cil, le patron de Restaurant Brands International, propriétaire de Burger King, les approvisionnements en viande de la chaîne étant tout de même vérifiés sur une base horaire et quotidienne. Si Wendy's est «plus exposée» aux pénuries, c'est parce que la marque utilise dans ses hamburgers des steaks hachés frais, et non surgelés, souligne la société d'analyse Stephens.