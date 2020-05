Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 8 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Joe Biden appelé à se retirer de la présidentielle par son accusatrice

Dans sa première interview télévisée pour la chaîne NBC News, l'ancienne collaboratrice de Joe Biden Tara Reade a exprimé le souhait que celui-ci se retire de la course à la présidentielle américaine. «J'aimerais qu'il le fasse mais il ne le fera pas», a déclaré la jeune femme à la journaliste Megyn Kelly. Tara Reade accuse le candidat démocrate de l'avoir violée dans les couloirs du Congrès américain, dans les années 90. Le 1er mai, après des semaines de silence, Joe Biden avait finalement répondu aux accusations, niant totalement les faits. « Cela n'est jamais arrivé, point à la ligne. Je ne vais pas remettre en cause ses motivations(...) Je ne vais pas la mettre en cause ou l'attaquer. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut», avait-il déclaré.

Pour sa part, la directrice de campagne adjointe de M. Biden a publié jeudi une déclaration contestant certaines des affirmations de Reade. «De plus en plus d'incohérences continuent d'apparaître», a déclaré Kate Bedingfield, selon le Washington Post. «Les femmes (...) doivent pouvoir se présenter et partager leurs histoires sans crainte de représailles ou de préjudices», a-t-elle poursuivi. «En même temps, nous ne pouvons jamais sacrifier la vérité. Et la vérité est que ces allégations sont fausses et que les documents qui ont été présentés pour les étayer, si on les examine, continuent de prouver leur fausseté»

Depuis l'abandon de Bernie Sanders début avril, Joe Biden est seul en piste côté démocrate pour affronter Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Deux hommes blancs arrêtés après le meurtre d'un joggeur noir

Le meurtre d'Ahmaud Arbery, un jeune homme Noir de 25 ans assassiné alors qu'il faisait son jogging dans l'Etat américain de Géorgie, fin février, avait ému et choqué une grande partie des Américains, qui exigeaient justice.

Les deux meurtriers, identifiés comme Travis McMichael, 34 ans et son père, Gregory McMichael, 64 ans et résidant à Brunswick, une ville côtière de cet ancien Sud historiquement ségrégationniste, ont finalement été arrêtés. Selon le rapport de police, Gregory McMichael assure avoir pensé qu'Ahmaud Arbery était un voleur «en train de se pavaner» devant chez lui. Il dit avoir attrapé son revolver, et son fils son fusil, et être tous les deux partis à sa poursuite. Il raconte avoir vu son fils «tirer» deux fois et Ahmaud Arbery s'effondrer à terre. Après que la vidéo fut devenue virale, de nombreuses stars et responsables politiques avaient fait part de leur indignation et appelé à une inculpation rapide des deux suspects. «Ahmaud Arbery a été assassiné par deux hommes blancs, DEVANT UNE CAMERA, et les mecs n'ont pas été arrêtés», a fustigé l'actrice Zoë Kravitz dans un message sur Instagram relayé par de nombreuses personnalités comme Billie Eilish ou Kylie Jenner.

«La vidéo est claire: Ahmaud Arbery a été tué de sang-froid. Je suis de tout coeur avec sa famille, qui mérite la justice et la mérite maintenant», a réclamé sur Twitter Joe Biden, probable candidat démocrate à la présidentielle de novembre. Certains ont dressé un parallèle avec l'affaire Trayvon Martin, un adolescent noir non armé qui avait été abattu par un vigile en Floride en 2012.

Mort de Cécile Rol-Tanguy, figure de la résistance, à 101 ans

L'héroïne de la Résistance Cécile Rol-Tanguy est décédée vendredi à l'âge de 101 ans, le jour du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP.

Cécile Rol-Tanguy est décédée à la mi-journée «à son domicile de Monteaux (Loir-et-Cher)», précise le communiqué.

«Avec elle disparaît une des dernières figures de la Résistance intérieure française et plus précisément de la Libération de Paris en août 1944», poursuit le texte.

Elle était la veuve du colonel Henri Rol-Tanguy, l'un des principaux acteurs de la Libération de Paris, décédé en 2002.

Cécile Rol-Tanguy était née le 10 avril 1919, fille unique d'un ouvrier électricien, militant communiste et résistant qui mourra déporté à Auschwitz en 1943, et d'une femme au foyer également résistante.

Le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, a salué «une grande dame qui est restée engagée toute sa vie».

«Elle était la mémoire de celles et ceux qui ont refusé la collaboration et ont combattu l’occupant nazi», a-t-il affirmé dans un communiqué.