Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 9 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

80 morts ces dernières 24 heures en France, le bilan le plus bas depuis début avril

L'épidémie de coronavirus a fait 80 morts supplémentaires en 24 heures en France, le plus faible bilan quotidien depuis début avril, portant le nombre total de décès à 26.310 depuis le 1er mars, a indiqué samedi la Direction générale de la santé dans un communiqué.

Seuls quatre décès ont été enregistrés dans les établissement médico-sociaux et Ehpad, une baisse spectaculaire par rapport aux statistiques quotidiennes des dernières semaines, et 76 dans les hôpitaux.

En outre, à 36 heures du début du déconfinement, la pression sur les services de réanimation continue de s'alléger avec 38 nouveaux cas graves admis dans ces services de pointe, soit un solde de 56 malades graves du Covid-19 en moins.

Depuis le début de l’épidémie, 95.829 personnes ont été hospitalisées dont 56.038 personnes sont rentrées à domicile.

Le parlement adopte la prolongation de l'Etat d'urgene sanitaire jusqu'au 10 juillet

Le Parlement a définitivement adopté samedi soir le texte de prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet en France, face à l'épidémie du coronavirus, avec un ultime vote de l'Assemblée nationale.

Le Sénat à majorité de droite avait donné son feu vert un peu plus tôt, après un compromis en commission entre députés et sénateurs sur ce texte sensible. Le président Emmanuel Macron a déjà annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour un contrôle de cette loi, alors que les oppositions s'inquiètent des restrictions des libertés publiques.

Députés et sénateurs s'étaient mis d'accord en début d'après-midi en commission mixte paritaire, notamment sur le point sensible de la responsabilité pénale des acteurs publics et privés amenés à mettre en oeuvre la sortie du confinement à compter de lundi.

La question de la responsabilité pénale des décideurs, et singulièrement des maires, en première ligne pour la réouverture des écoles décidée par le gouvernement, était un sujet de vive tension depuis plusieurs jours entre majorité et opposition.

Le texte retenu modifie le code de la santé publique pour préciser qu'il est tenu compte des «compétences, des pouvoirs et des moyens» dont disposait «l'auteur des faits», dans «la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire», ainsi que de «la nature de ses missions ou de ses fonctions».

Députés et sénateurs ont également trouvé un compromis sur l'autre «point dur» de ce projet de loi: la mise en place d'un suivi des malades du coronavirus et des cas contacts, grâce à un fichier de suivi en lien avec l'Assurance maladie. Les parlementaires ont assorti de garanties la création de ce fichier, différent du projet d'application StopCovid. Ils ont notamment limité à trois mois la sauvegarde des données.

découverte de 2 foyers Epidémique en Nouvelle-Aquitaine

Les autorités sanitaires ont découvert deux nouveaux foyers épidémiques dans la région Nouvelle-Aquitaine, l'un en Dordogne après des obsèques et un autre dans un collège de la Vienne après une réunion de préparation de la rentrée, a annoncé samedi l'agence régionale de santé (ARS).

Dans la Vienne, un foyer est «apparu il y a 2 ou 3 jours dans un collège de la Vienne» où «des professionnels s'étaient réunis pour préparer la rentrée du 18 mai», a indiqué sans plus de détails, le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine Michel Laforcade.

En Dordogne, c'est un foyer familial «avéré» qui a été identifié, après l'organisation d'obsèques fin avril dans le petit village d'Eglise-Neuve-de-Vergt, près de Périgueux.

Dans ce département, la «situation a été maîtrisée en une semaine» autour de ce cluster qui «ne devrait pas avoir d'incidence sur ce département», peu touché par l'épidémie, comme les autres dans cette région, a souligné Michel Laforcade.

Mais à quelques jours du déconfinement, l'agence sanitaire a réitéré son appel à «la responsabilité citoyenne pour veiller au respect le plus strict des gestes barrières».

La porte-parole du vice-président américain Mike Pence a été testée positive au coronavirus

La porte-parole du vice-président américain Mike Pence a été testée positive au nouveau coronavirus, a-t-on appris vendredi auprès de médias et sources officielles. Un deuxième cas cette semaine à la Maison Blanche tandis que Donald Trump continue à assister à des événements officiels sans porter de masque.

Katie Miller est la femme de Stephen Miller, qui est lui l'un des plus proches conseillers du président et l'artisan de sa politique anti-immigration.

Sans citer son nom, un haut responsable américain a rapporté à des journalistes qu'une employée de l'équipe du vice-président avait été testée positive au Covid-19. Plus tard dans la journée lors d'une conférence devant des élus républicains, Donald Trump a fait référence à une «Katie», assurant qu'elle travaillait «dans les relations avec la presse».

Ces détails ont confirmé les informations de plusieurs médias américains selon lesquelles il s'agissait de Katie Miller, présente la veille lors d'une cérémonie à laquelle assistait Donald Trump et la Première dame Melania, ainsi que l'épouse de Mike Pence.

C'est le deuxième cas de contamination au coronavirus à la Maison Blanche cette semaine après un militaire de la Marine au service de Donald Trump.

Paul McCartney annule sa tournée en France, aucune reprogrammation prévue

Déception pour un grand nombre de fans qui l'attendaient avec impatience. Le chanteur anglais Paul McCartney a officialisé jeudi l'annulation de sa tournée en France, en raison des contraintes liées au Covid-19. L'ancien Beatles ne jouera donc pas le 23 mai à Lille, le 26 mai à Paris, le 31 mai à Bordeaux ou encore le 7 juin à Lyon.

«Le groupe et moi sommes tellement désolés que nous ne puissions pas être avec vous, mais ce sont des moments sans précédent et le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité, écrit Sir Paul dans un communiqué. J'espère que vous vous portez tous bien alors que nous attendons avec impatience les temps meilleurs à venir».

Son entourage dit avoir «examiné les possibilités de trouver des périodes de tournée alternatives dans le calendrier», mais «cela ne sera pas possible en raison des nombreux engagements en cours de Paul».

Les billets pour les concerts de la tournée française seront remboursés «dans le point de vente», à partir du 12 mai 2020.