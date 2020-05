La trithérapie serait efficace contre le Covid-19, selon une étude

Selon une récente étude, la trithérapie généralement administrée aux personnes séropositives aurait fait ses preuves sur des patients atteints du coronavirus.

L'étude publiée dans la revue médicale The Lancet a été menée par plusieurs médecins de Hong Kong. Ces derniers ont donné des comprimés de Kaletra, un mélange de lopinavir, de ritonavir et de propylèneglycol utilisé avec des antiviraux par les personnes infectées par le VIH, à des patients souffrant de symptômes modérés du Covid-19 pendant les sept premiers jours de la maladie. Chez certains patients, ce comprimé a été administré avec des doses de ribavirine, un antiviral, et d'interféron bêta, une protéine utilisée dans la prise en charge de la sclérose en plaque.

D'après les observations des médecins, les patients qui ont reçu l'ensemble des médicaments se sentaient mieux après quatre jours de traitement et étaient testés négatifs au bout de sept jours. En revanche, ceux qui avaient pris uniquement le Kaletra étaient toujours positifs douze jours plus tard.

une nouvelle option ?

«La trithérapie administrée dans les premiers jours était sans danger et a donné de meilleurs résultats que la seule combinaison lopinavir-ritonavir pour réduire les symptômes, la durée de l'excrétion virale et le séjour à l'hôpital des patients modérément atteints par le Covid-19», déclarent les médecins en conclusion de l'étude.

Bien que les auteurs de l'étude craignent d'éventuels effets secondaires et estiment que leurs observations comportent «plusieurs limites», cet essai représente un espoir pour d'autres médecins. «Cette étude est vraiment rafraîchissante parce qu'elle montre que le remdesivir n'est pas la seule option», s'est réjoui le Peter Chin-Hong, un médecin de l'université de Californie San Francisco, à CNN.

«Avec le Covid-19, nous n'avons pas le luxe d'attendre. C'est l'une des options où nous devons apprendre de nouveaux tours aux vieux médicaments. Nous n'avons pas le temps d'étudier les médicaments de façon rationnelle du début à la fin parce que nous sommes en crise» a-t-il conclu.